學長指示改罰單！基層警過年前丟工作　淪「貪污犯」哽咽

記者許權毅／台中報導

台中市基層員警開假單風暴今首度開庭，今首度傳巡佐李科甲以及10多名基層員警出庭。員警們庭後受訪表示，當時是受到「學長」的指示，加上大多員警都是剛畢業，完全信任對方，才將900元罰單變成600元，沒想到竟被依貪污起訴。有員警提及，就在過年前被正式停職，也不曉得怎麼跟家人解釋，講到被當成「貪污警察」，一度哽咽。

▲台中基層警改單風暴今日首度開庭，許多基層員警出面說明案件緣由。（圖／記者許權毅攝）



回顧該案，時任西屯所所長金桂明與巡佐李科甲等人，受民間友人請託，將一張900塊紅單改成600塊白單，案件經揭露，才發現整個西屯所幾乎都涉入其中，檢方執行搜索調查後，陸續依貪污治罪條例起訴31人，金桂明也遭收押。

▲員警們透露，受到學長指示有一些壓力得做，也完全信任對方。（圖／記者許權毅攝）



今日庭後，有許多員警跳出來發聲，認為被扣上「貪污」，實在太過沈重。一名黃姓員警解釋，我們從警界體系比較封閉，也有學長學弟制，在警專學到的又是服從，許多經驗就得靠學長傳承，當時受到資深巡佐請託，認為他說的是對的，又稱「會自己繳掉」，才沒有提出質疑，就幫忙改單。

黃姓員警說，很多人就是高中畢業就投入警界，失去工作後，也不知道要做什麼，很多人還有家庭、房貸跟小孩，失去收入後很難過生活。有些人去開計程車，有些人去工地打工，或是到速食店打工、或跑Uber，積極尋找賺錢途徑。

▲▼郭等人的辯護律師意見陳述資料，認為員警要背負一輩子的十字架。（圖／記者許權毅攝）



黃也說，自己總共就是改了一張單，將罰單從《道交條例》第56條改成第55條，價差僅300元，我們全部都認罪，但是不能接受重罪貪，圖利金額價差300元跟故意貪污1萬塊，卻都是同一個處罰，等於亂棒打小鳥的概念。

另名曾姓員警說，這次過年前正式收到停職單，家人一開始也很難接受，受到質疑，甚至被扣上「貪污警察」的帽子，過年期間遇到親戚朋友，也不曉得如何解釋，「我們也是受信任的幹部去做這件事，我們以為是正確的，沒有太多個人想法」。

會不會希望能回到警界繼續服務？曾姓員警說，回來機率不知道大不大，走一步算一步，只能說「我以身為警察為榮」，希望法官可以給我們一個退路，律師有提出釋憲爭取我們的權益。