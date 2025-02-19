「1開頭電話」別接！　他本來不信卻收到公文...894萬元飛了

▲當事人被騙走近900萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「LINE早已被封鎖，電話也打不通了。」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人在1月接到自稱是郵局的電話，雖然來電顯示開頭是+886，但去掉這幾碼後，確實是郵局的電話，於是他便按照對方的要求做，前後交出894萬元，直到他打電話到警局詢問，才發現自己受騙。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「電話通知個資外洩？全是詐團在演戲！」為標題分享詐騙案例，當事人1月6日當天，接到自稱是「郵局」的電話，但來電顯示開頭為+886，對方語氣嚴肅的告訴他，「有人拿你的身分證件申請租屋補助，這筆補助涉及詐欺案件，請你配合調查」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人當下很緊張，心想自己很保護個資，怎麼會被利用？接著對方告訴他「我們會幫你轉接給現場警方，你可以直接向他說明。」然後電話就被轉到一名自稱是高雄市警察局的詐欺承辦員警，稱此事牽涉刑事案件，他可能會被列共犯，進而影響信用、存款安全，「一開始我半信半疑，後來當我用電話號碼反查，去掉+886後，確實是郵局的電話號碼，我越想越害怕」。

因此當事人便提供了自己的LINE ID，以了解後續，而對方則傳給他案件公文、法院通知，「上面還真的有我的姓名和官印，這讓我完全相信了他的話。」接著對方又說，「為了確保你的財產不會被牽連，我們需要進行財產代管公證，暫時把你的資金轉移到安全帳戶，等案件結束後就會全額歸還」。

當事人坦言，他心中其實充滿疑惑，可是對方又強調「這是最高機密的辦案程序，你不能讓任何人知道，否則會影響調查進度！」於是他聽從對方所說的做，分批匯款、當面交付現金，前後交出894萬7500元。

事後當事人實在不放心，於是打電話到警局詢問進度，沒想到警方卻告訴他「這是詐騙！真正的警察不會代管你的財產，更不會叫你匯款！」當下他腦袋一片空白，意識到自己受騙，而後他想回頭找那個「警察」，卻發現LINE已經被封鎖，電話也不通了。

因此當事人也以此事提醒其他人，「真正的司法機關不會透過電話辦案，更不可能要求民眾匯款或面交財產！ 我真的後悔莫及，希望大家千萬別像我一樣，被這種假檢警詐騙手法給騙了」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享4點防詐小撇步。

1、+886為境外來話，一定是詐騙電話。

2、警察與檢察機關不會以電話或LINE辦案，也不會代管財產。

3、檢警要求代管財產、面交、匯款，絕對是詐騙。

4、接獲可疑來話，請立即掛斷，再撥打官網電話或165查證。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、假郵局客服謊稱證件遭冒用涉及刑案，轉介假警察。

2、假警察傳送假公文、假法院通知書，營造涉案氣氛。

3、假警察謊稱代管財產，要求匯款及面交。