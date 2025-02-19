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怕被查稅！好友借用「銀行帳戶」收款　他點頭答應結果慘了

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲當事人將自己的帳戶、金融卡借給好友。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「他雙手一攤說他已經轉賣了好幾十個帳戶了。」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人的朋友向他借用銀行帳戶收款，之後又跟他拿了金融卡，結果沒想到一陣子後，他的帳戶卻忽然無法使用，「已被列為警示帳戶！」讓他氣得與對方絕交，並意識到「幫朋友的忙」也可能掉入詐騙陷阱。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「 友情大考驗？帳戶死都不能借！」為標題分享詐騙案例，當事人透露，好友阿霆說自己在做木材生意，因為怕被查稅，所以要跟他借用銀行帳戶收款，同時將款項轉給合作夥伴，「這只是短期調度，等木頭賣出後就會把錢還給你」。

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由於兩人關係好，因此當事人也沒有多想，就將帳戶借給阿霆。只是沒多久後，阿霆又開口拜託「能不能先幫忙墊付1萬4800元？這筆錢是要用來支付木材費用，等貨款進來後就馬上還你。」因為阿霆過去是個守信用的人，所以當事人也真的先幫忙支付這筆錢。

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

之後，阿霆更是直接開口要金融卡，而當事人出於信任，也真的借了。豈料到了2月7日，當事人卻發現自己的帳戶已經無法使用，於是他便著急的詢問阿霆，結果對方卻淡定的說「沒關係啦，等木頭賣掉後，我就能把錢還你。」

為了確認狀況，當事人直接詢問銀行，這才發現「我的帳戶疑似涉及詐騙交易，已被列為警示帳戶！ 這時候，我才驚覺自己可能成了詐騙集團的人頭帳戶」，原來阿霆的木材生意根本是場騙局。事後當事人選擇報警，才知道這種手法是詐騙集團常用的騙帳戶方式。

當事人氣得問阿霆，對方才認識自己把他的帳戶轉手賣給其他人，「他雙手一攤說他已經轉賣了好幾十個帳戶了，從中賺了好幾萬，並嘻皮笑臉跟我說過兩年就會解除了。」這番話也讓他氣得和阿霆絕交，決定再也不和對方往來，「這次的事件，讓我深刻體會到『幫朋友的忙』也可能讓自己掉入詐騙陷阱」。

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