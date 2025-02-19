蘭嶼環境衛生持續進步　春節過後一週清理垃圾量減少43％

▲台東縣蘭嶼鄉春節過後一週環境清理垃圾量減少43％。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

蘭嶼以壯麗的自然景觀與獨特的雅美(達悟)族文化聞名，維護整潔環境對當地觀光與文化保育至關重要。今（114）年春節過後，環境清理成果展現顯著成效，根據統計，春節後的一週，清潔人員在環島公路執行清掃作業，共清理垃圾總重量248公斤，相較去年同期的434.5公斤，減少186.5公斤，減幅達43％，顯示離島環境衛生計畫的持續推動已發揮效果，民眾環保意識提升。

台東縣政府表示，蘭嶼的生態環境與文化資產極具珍貴價值，為了確保島嶼的永續發展，縣府積極推動各項環境保護政策，包括加強離島環境衛生計畫、舉辦社區淨灘與環境教育活動、共同打造整潔宜居的環境。從春節期間環境清理垃圾量顯著減少，反映出長期推動的環保政策已逐步發揮影響力，縣府將持續強化環境治理，並鼓勵遊客以更友善的方式親近自然，攜手守護這片得天獨厚的美麗島嶼。

台東縣環保局指出，環境衛生的改善，除了仰賴政策的推動，更需要清潔人員的辛勤付出與民眾的積極配合。近年來，透過環保宣導及各項清潔行動，居民與旅客的環保意識大幅提升，今年春節期間環境清理垃圾量減少43％，顯示出環境保護觀念已逐漸落實，讓蘭嶼的自然環境變得更加清潔宜人。環保局特別感謝離島環境衛生計畫中，蘭嶼鄉的6位清潔人員，春節過後持續堅守崗位，維護島嶼的整潔，清潔人員也提到，今年的垃圾確實較往年減少，謝謝大家愛護這片環境。

維護潔淨的環境需要大家共同努力，環保局呼籲不論是當地居民或遊客，都應積極落實垃圾減量與不亂丟垃圾，不讓垃圾污染珍貴的自然景觀。建議旅客在遊覽蘭嶼時自備環保杯、環保袋與個人盥洗用品，減少一次性塑膠製品的使用，並妥善處理垃圾，避免隨意丟棄於海岸與環島公路；從日常生活的小改變開始，讓蘭嶼的美麗與純淨得以延續，為後代留下更永續的永續島嶼。