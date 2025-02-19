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獨／和王大陸同屬「心病組」！台大醫學霸砸40萬閃兵...頂包招式曝

▲▼26歲台大學霸 。（圖／記者黃哲民攝）
▲因妨害兵役遭檢警拘提的26歲台大方姓學霸 。（圖／記者黃哲民攝）

記者陸運陞、張君豪／台北報導

18日新北地檢署指揮永和分局、刑事局偵辦陳姓主嫌操盤裝病騙醫師開立不實診斷證明的「閃兵集團」案，今年1月初監控逮捕陳姓通緝犯後，進行手機數位鑑識及多方調查等程序，追出包含藝人王大陸和台大醫學系學霸、知名化學教學粉專主持人方男等多名役男涉案，檢警調查他們及多名役男都找上集團裝病閃兵役，懷疑還有更多即將入伍役男、甚至醫療從業人員涉案。

檢警查出，曾獲得國際化學奧林匹亞競賽金牌、建中科學班、台大醫科學霸方男（26歲）交付40萬元後，在閃兵集團成員指導下，以偽造嚴重高血壓及心律不整等病情，騙取北市某教學醫院體檢醫師開立體檢診斷證明後成功閃兵，和王大陸同屬心臟方面疾病的「心病組」。

▲▼26歲台大醫學霸方姓男子涉逃兵役，10萬元交保 。（圖／記者陳以昇翻攝）
▲26歲台大醫學霸方姓男子涉逃兵役，18日到案後獲裁定10萬元交保 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經檢警調查陳男閃兵集團組織如滾雪球般越滾越大，包含北部一名白牌車司機也涉案被捕；據了解，他因在去年曾搭載到閃兵集團主嫌陳男，開車過程聽到陳男滔滔不絕講述如何騙過醫生閃兵役，兩人聊天過程中陳男頻頻炫耀，協助裝病閃兵有多好賺，讓白牌車司機心動下海成為集團共犯。受僱擔任閃兵集團司機，並以專車接送役男到醫療院所體檢，僅接送役男一趟市區醫院往返，就可獲取數千元車資代價，原比他原本計價跑車好賺太多。

陳男閃兵集團除了擅長修改體檢醫院血壓計數據、及聘僱心臟病、嚴重高血壓病患代為接受體檢外，也會鎖定部分審核役男體檢的醫院鑽漏洞騙取不實診斷證明。甚至利用醫師診間與生理體檢、X光等檢驗室在不同區域的情況，挾帶罹患免役程度的嚴重病患頂包接受檢驗師檢查；檢警懷疑陳男閃兵集團獲利頗豐、訂單接應不暇甚至聘僱專任白牌車接送役男，也不排除有醫療專業背景人員涉案，將循線擴大追查。

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