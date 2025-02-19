NCC審查費750元暫緩實施只是拖延？　藍爆：有民眾被要求簽切結書

▲立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前規定，凡從國外網購的3C產品都要額外徵收審查費750元，但後續因民眾不滿，10日宣布「暫緩實施」。不過，國民黨立委廖偉翔今（19日）指出，他接到有民眾投訴被要求簽「自用切結同意書」，內容強調未來還是要收審查費。廖轟，原來NCC的「暫緩實施」只是拖延，搶錢政策根本沒放棄。

廖偉翔指出，這個月初，NCC訂立新規要求未來任何具備藍牙、Wi-Fi、無線傳輸功能的商品，只要經過海關，通通都要750元的「保護費」，在民意沸騰以及在野黨一致的反對下宣告「暫緩」。

不過，廖偉翔接到投訴指出，有民眾進口3000元的麥克風器材，卻被要求簽下自用切結同意書，內文還提到將要開始收審查費，根本就是變相的「收費切結書」，如果不簽唯一的後果就是「退運」，這根本就是換湯不換藥，試圖等風頭過了後，繼續向人民強徵保護費。

廖偉翔說，可想而知，這樣的舉動就是「強迫同意的同意書」，明明是民眾為了拿回自己的貨品不要被退運，而妥協被迫簽下同意書，未來NCC很可能會以此公告「99%民眾都願意繳費」，以這些同意書為自己的政策背書，根本就是在搶劫人民。

廖偉翔說，NCC不只把科技產品網購增多作為加收費用的藉口，更沒辦法保證將這筆錢用於審查，他認為 NCC應該明確承諾將這項不合理的收費應該完全廢止，而不是「暫緩」後再偷偷復活。別再用行政手段欺負一般消費者，擾民收費只會讓台灣與國際市場脫節，更讓國人取得 3C 產品的過程中徒增更多困擾。