南投1月份詐騙案財損1.18億　埔里佔一半！假投資最多

▲南投縣警局結合埔里鎮日月町商場召開「打詐儀錶板」記者會。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局持續推廣「打詐儀錶板」專網，並統計今年1月全縣計受理詐欺案財損總金額達1億1815萬元，其中埔里鎮就佔近半的5564萬，甚至遠超過案件數最多南投市；另假投資詐騙占24.87%，仍高居前5大高發詐欺案類之首，而在財損金額方面則以假交友投資詐財(占51.74%)位居第1位。

縣警局於2月13日結合埔里鎮日月町商場召開「打詐儀錶板」記者會，邀請日月町營運協理陳智凱和營運長余政恭、立法委員馬文君及縣議會副議長潘一全等來賓共襄盛舉，首先由局長謝宗宏引言推廣「打詐儀錶板」，希望喚起民眾識詐防詐意識，提高反詐免疫力。

縣刑警大隊長蕭榮哲並就全縣今年1月受理詐騙案況提出報告：計受理詐欺案189件，前三名鄉鎮市分別為南投市38件、埔里鎮37、草屯鎮36件，但財損金額方面，南投市的1767萬和草屯1765萬都遠不如埔里；另分析前5大高發詐欺案類，除占比最多的假投資詐騙外，依序為假交友投資詐財(占15.87%)、假網拍詐騙(占9.52%)、其他(占6.88%)、解除分期付款(騙賣家) (占6.88%)。

縣警局也同時公布預錄影片，由仁愛分局受理的被害人現身說法：他表示先前在通訊軟體LINE上跟一名叫「雅琳」的女子互加好友，經兩周噓寒問暖後，對方即介紹一筆可回收20%甚至100%的股票投資，並將他拉進成員有10多人的某群組、下載下單軟體後，要求他先匯一些本金，受害人不疑有他、先後匯了2筆共25萬元，初始果然有獲利，但爾後某次下單後竟無法出金，「雅琳」也自此人間蒸發，才知道自己遭詐騙、旋即報案。

在打擊詐欺集團方面，縣警局表示埔里分局曾於1月6日接獲民眾報案遭假投資詐騙，立刻成立專案小組與被害人合作、埋伏緝獲面交及監控車手3名，攔阻原欲交付的600萬元款項；今年1月也與全縣各金融投資機構及超商共同攔阻詐騙金額達1675萬餘元，較113年同期的1285萬餘元比較，增加30%、390餘萬元。

謝宗宏呼籲，若民眾接到可疑詐騙來電或訊息，務必撥打110、165反詐騙專線或就近至派出所查證，經由集體建構防禦，共同打造「無詐家園、宜居南投」的安心生活環境。