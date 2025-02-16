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桃園燈會搶車位爆口角　警察來了出招：猜拳定輸贏

▲桃園燈會人潮不斷造成車位一位難求，雙方為搶車位各執一詞，請員警到處埋。（圖／民眾提供）

▲桃園燈會人潮不斷造成車位一位難求，雙方為搶車位各執一詞，請員警到場處埋。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾PＯ文在社群指稱，開車帶著韓國友人前往桃園燈會賞燈，為了搶停車位與對方互不相讓，據報趕來的員警見雙方爭執不下，建議以猜拳方式來決定車位歸屬，結果出剪刀的版主贏了對方的布，順利取得停車位。有網友留言說，「韓國客人一定會記得這個遊戲。」

▲處理員警以猜拳定輸贏，並錄影存證。（圖／民眾提供）

▲處理員警以猜拳定輸贏，並錄影存證。（圖／民眾提供）

2025台灣燈會在桃園市舉辦，昨日的好天氣擁入大量人潮，據警方估算至少200多萬人次前來賞燈，連帶展場周邊停車位一位難求，日與韓國朋友為了難求的車位，警方就接到報案，賞燈民眾為了搶停車位各執一詞、互不相讓。

原PO在社群貼文、影片表示，去參加桃園燈會時跟別人發生車位爭執，該車主竟說：「沒關係我時間很多陪妳慢慢耗」，聽到這句版主就不服了。警察來了聽完雙方說法，認為兩邊都有道理，建議直接猜拳一把，輸的人直接離開，版主覺得猜拳是公平的遊戲加上是警察的意見就直接答應了，同時翻譯給韓國朋友聽；該名男子也被警察說服後，一把決勝負，結果出剪刀的版主贏了對方的布，該名男子只得把車開走，將車位讓出來。

版主也說明爭執原因，他在路邊車位前面一個車身等車主上車離開，要倒退停車進去車位時，該名男子就直接插進來。網友則回「建議下次有韓國人玩魷魚遊戲」、「好好笑，不過已知燈會擁擠，真的不要自找麻煩，還要進去塞車」、「韓國客人一定會記得這個遊戲」。

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