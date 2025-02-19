警逮詐團！驚見桃園副市長家人遭詐1500萬 連房產都險些騙光

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園市副市長王明鉅家人驚傳遭詐騙1500萬元！據了解，桃園檢警在偵辦詐騙案件時，發現有人向王的家人行騙，「真警察」立即要求其報案，但沒想到家人竟向詐團求助，並聘請律師打官司，但沒想到律師竟也是詐團臥底，王家人前後遭騙抵押房產3000萬元，其中有1500萬元流入詐團手中。桃園地檢署近日偵結，將詐團、律師等9人起訴。

▲桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙1500萬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警2024年偵辦以蕭姓男子為首的詐騙集團，調查後赫見其中一名被害人竟是桃園市副市長王明鉅的家人，詐團向王家人誆稱其個資、銀行帳戶被冒用，恐涉及洗錢，須配合調查，否則恐將牽連子女。王家人得知後，嚇得立即配合，並加入假檢警的LINE帳號，還拿出他名下的房產去借貸，並將現金交給假檢警控管。

直到2024年3月間，詐團車手在彰化取款時遭到警方查獲，警方因此查扣到王家人提出的「請求暫緩執行凍結令申請書」，警方擔心王家人受騙，趕緊致電給王家人的子女，要求王家人立刻到警局報案，但王家人當時深陷詐團的詐術中，竟轉而求助假檢警，假檢警立刻安撫王家人，並協助聘請律師，但其實該律師也是詐團的臥底，聯手詐團要求王家人繼續抵押名下不動產，並在去年5月於地政士事務所將名下房地產抵押3000萬元。

王家人2隔月後取得3000萬元，詐團成員隨即帶著人去到銀行提領750萬，這筆金額隨即就遭到詐團朋分，隔天詐團又再帶著王家人領出200萬元，再另外轉帳550萬元到詐團帳戶，直到王家人的兒子察覺有異，趕緊報警，全案才因此曝光。

全案近日偵結，檢方將蕭男、律師等9人提起公訴，並痛批蕭男，為求一己之力，竟在犯行敗露之際，為求詐得王家人抵押不動產的借款，竟指派律師當他的代理人，使得其他親友誤以為家人已經有請律師，而未能及時阻止，導致王家人身心受創，惡行重大，因此請求判處蕭男有期徒刑5年2月。

至於律師的部分，他身為律師，但卻不能潔身自愛，恪遵法令及職業倫理，還與詐團勾結對民眾詐騙，嚴重扼殺律師自詡為平衡發見真實與人權保障的在野法曹此職業定位，請求從重量處2年以上有期徒。