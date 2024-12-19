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台南金展獎全壘打　共創身障友善職場

▲勞動部連續多年辦理「金展獎」表揚友善身心障礙者之職場，台南市今年4家單位參選更是全壘打，一舉拿下政府典範獎、職場共融組及創新服務組等3大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部連續多年辦理「金展獎」表揚友善身心障礙者之職場，台南市今年4家單位參選更是全壘打，一舉拿下政府典範獎、職場共融組及創新服務組等3大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部連續多年辦理「金展獎」表揚友善身心障礙者之職場，台南市多家企業單位獲獎，今年共4家單位參選更是全壘打，一舉拿下政府典範獎、職場共融組及創新服務組等3大獎，市長黃偉哲對此特別感謝獲獎的公私部門單位長期以來的協助，更可見得台南不只是「希望家園」，更是「有愛職場」！

勞工局長王鑫基表示，勞工局為協助身心障礙者就業，建置身心障礙人力銀行，並透過職務再設計、支持性就業服務等各項措施，協助更多身心障礙者就業，他也感謝台南有許多進用身心障礙友善的企業，以及跟勞工局合作一起打拼協助身心障礙者就業的機構團體，包括提供職業訓練、就業協助等各項支持服務，幫助身心障礙者穩定就業，所以台南不足額進用的事業單位一直是六都最低的，他也希望透過今天標竿企業的經驗分享，可以提供不足額的企業參考達到足額進用。

▲勞動部連續多年辦理「金展獎」表揚友善身心障礙者之職場，台南市今年4家單位參選更是全壘打，一舉拿下政府典範獎、職場共融組及創新服務組等3大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次台南市獲獎單位一共有4家，在政府典範組部份，初次參選即獲獎的「衛生福利部新營醫院」，今日記者會上人事主任郭姿延分享醫院積極運用多元管道進用身心障礙員工，同時依據個別身心障礙員工能力及專才安排工作業務內容與彈性工時，並於員工初入職時提供工作說明及建立職場一對一導師制度，引領身心障礙員工更快適應工作環境與自身業務，另亦提供軟、硬體環境友善措施，如浴廁安全扶手、緊急求救鈴、無障礙坡道與停車格、電梯點字按鈕、自動照明等，維護身障同仁工作環境的安全。

職場共融組獲獎單位為志鋼金屬股份有限公司，郭治華總經理分享志鋼金屬成立全國首家身心障礙者特例子公司，並連續12年保持身心障礙者進用比例超過20％，進用的身心障礙員工中，服務年資5年以上的資深員工佔比超過50％。並依員工個別差異進行職務再設計，提供適合的崗位及就業輔具，幫助身心障礙者穩定就業。

台南市復健青年勵進會及蘆葦啓智中心雙雙獲得創新服務組獎項，復健青年勵進會執行長林綉玲分享該會成功輔導 1964人次 就業，累積薪資總額高達 1680萬元，就業穩定率達 65％，另針對職務再設計與合理調整部分，根據身障者需求提供個別化支持，包括空間輔具、視覺化溝通、低刺激環境 確保身障者在就業中的穩定性與效率。

▲勞動部連續多年辦理「金展獎」表揚友善身心障礙者之職場，台南市今年4家單位參選更是全壘打，一舉拿下政府典範獎、職場共融組及創新服務組等3大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蘆葦啓智中心主任李之琳分享該中心創辦中途職場服務為全台首創與企業合作的職前準備服務資源，打破傳統職業訓練服務模式，提供有職業重建需求之服務對象個別化訓練及轉銜安置服務，並為其進行生涯暨職業規劃輔導，包含職場微體驗、走動式雇主宣導、模擬面試訓練、旅遊支持，創造身心障礙者就業藍海。

勞工局就業促進科沈淑敏科長表示，身心障礙者有許多長才，例如專注、肯做事等，值得我們深入了解，鼓勵雇主能多接觸身心障礙者，透過合理調整把對的人安排在對的位置，可協助機關、企業獲得事半功倍的效果。

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