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教訓頑皮幼女竟打到內臟受創　她哭訴：爸爸壞壞踢到美國讓熊吃掉

▲▼女兒解鎖新技能讓爸爸哭笑不得。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲北市1名單親爸不堪年幼女兒頑皮，竟對其施暴，導致女童腹腔出血等傷害。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名單親爸因不堪年幼親生女兒頑皮，竟對其施暴，導致女童腹腔出血、胰臟與脾臟受創，全身多處瘀傷。狠父雖否認犯行，辯稱女兒是在公園跑步時遭陌生人撞傷，但法官審酌醫師證詞、病歷資料及監視器畫面後，認定他對女童施暴。士林地院審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑1年。

該男子與女童（未滿12歲）母親離婚後，擔任女童主要照顧者。2022年5月22日，他於住處內因不耐女兒吵鬧，竟以不明方式毆打，導致女童腹腔出血、胰臟及脾臟受創，並出現全身瘀傷等傷勢。隔日凌晨，男子發現女兒嘔吐、臉色發白，才將她送往醫院急診，經診斷需緊急手術，並轉診至馬偕兒童醫院。院方發現傷勢異常，懷疑兒虐並通報家防中心。

警詢、偵查時，女童清楚指出：「爸爸打打，打肚子，打很多次。」她甚至表示：「爸爸壞壞，把爸爸踢走，踢到美國讓北極熊吃掉。」醫師鑑定時也發現，女童的證詞邏輯清晰，且多次描述相同細節，認定可信度高。

男子則否認犯行，聲稱是當天傍晚帶女兒到運動公園跑步，女童是被一名陌生男子衝撞受傷。然而，警方調閱監視器畫面，並未發現父女曾前往公園，且醫師表示，女童的傷勢屬於「特定部位嚴重內傷」，與一般跑步碰撞造成的傷勢並不吻合。

法院認為，男子作為父親，本應保護與照顧女兒，卻因不耐吵鬧對幼童施暴，導致嚴重傷害，行為應予譴責。考量他無前科，卻始終否認犯行，且未與母親和解，仍依《兒童及少年福利與權益保障法》第 112 條第 1 項、《刑法》第 277 條，判處有期徒刑1年，以示警惕。

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