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川普：汽車關稅徵收25％！　半導體、製藥關稅擬4月開徵

▲▼美國總統川普在空軍一號向記者發表談話。（圖／路透）

▲美國總統川普要重塑全球貿易面貌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）18日表示，針對汽車的進口關稅將設定在25%，並將於4月2日公布更多細節。

路透社報導，川普14日表示，汽車關稅最快將於4月2日實施，此舉與他重塑全球貿易的策略一致；內閣官員將向他提交多項進口關稅的評估報告，以便決定相關政策。川普長期以來一直批評美國汽車出口在國際市場上遭受不公平待遇。

以歐盟（EU）為例，目前對進口汽車徵收10%關稅，是美國對進口乘用車2.5%關稅的4倍。不過，美國對進口皮卡（pickup trucks）這類高利潤的產品，則早已採取高達25%的關稅。

川普18日還提到，製藥（pharmaceuticals）與半導體（semiconductor chips）等產業的進口關稅也可能自4月起設定在25%，並計畫在一年內進一步調升部分產品的關稅。

自上任以來，川普已對所有中國進口商品加徵10%關稅，這是在原有關稅基礎上額外增加的。此外，他先前宣布對墨西哥商品與加拿大的非能源進口商品徵收25%關稅，但後來將實施時間延後一個月。

此外，川普也已設定3月12日為所有進口鋼鐵與鋁產品加徵25%關稅的正式生效日。上周，他更指示經濟團隊擬定對所有對美國進口商品課稅的國家，施行對等關稅（reciprocal tariffs）的計畫，顯示美國貿易政策可能將進一步收緊。

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