《哪吒2》今衝擊全球票房前10　《獅子王》快被擠下榜

▲《哪吒2》票房持續成長，突破多項紀錄。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸動畫電影《哪吒2》（哪吒之魔童鬧海）票房表現亮眼，已突破120億元人民幣，有望在17日擠下2019年的《獅子王》，登上全球影史票房榜第10名。

《哪吒2》在春節連假期間上映，是今年大陸春節賀歲檔期票房最亮眼的一部電影，1月29日上映，2月6日票房就突破68億元，短短9天就登頂大陸影史票房榜。

2月13日，《哪吒2》的全球總票房更突破100億元，成為大陸影史第一部破百億的電影。而在動畫電影方面，《哪吒2》已經擠下了《冰雪奇緣》、《小小兵》《玩具總動員》，成為僅次於《腦筋急轉彎2》《獅子王》的第3名。

▼《哪吒2》有望擠下《獅子王》進入前10。（圖／翻攝燈塔電影）



《哪吒2》承接上一集的劇情，在天劫之後，哪吒、敖丙的靈魂雖保住了，但沒有肉身很快會魂飛魄散。太乙真人打算用七色寶蓮給二人重塑肉身。但是在重塑肉身的過程中卻遇到重重困難，哪吒、敖丙的命運將迎來更多挑戰。

申公豹放出被囚的四龍王，東海龍王敖光顯出人形，並表示「我若出戰，就讓陳塘關雞犬不留」，哪吒為了守衛陳塘關將與四海龍王大打出手。



《哪吒2》的成功，更令該部電影的導演餃子名揚天下，擊敗陳思誠、徐克、張藝謀、陳凱歌等知名導演，成為了大陸導演票房排行榜的第一名。

值得注意的是，陳思誠、徐克、張藝謀等導演幾乎都導有兩位數以上的電影作品，但餃子卻只靠著《哪吒》的兩部作品就成為第一名。

公開資料顯示，餃子原名楊宇，1980年出生於四川省瀘州市，大學畢業於四川大學華西藥學院。大三的時候，他因為熱愛動畫，開始自學3D動畫，並堅持在這條道路上走了下去。

餃子透露，在自己準備自學3D動畫的時候，母親對他很包容，「甚至站在我的角度，我成了父母，我覺得我都很難做到這一點。」

餃子還說，「我的家庭是很和諧的，我能走上這條道路也是多虧了父母對我的支持與包容。所以我是希望能把自己的真實感悟、感觸，融入我的作品中。」