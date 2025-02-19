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林青榖回應「多劈美魔女」反控勒索300萬：動機不單純

林青穀（左）與小美（右）熱戀時的親密合影，如今已成追憶。（讀者提供）

▲林青穀（左）與小美（右）熱戀時的親密合影，如今已成追憶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

名醫兼名嘴林青穀劈腿多女，甚至帶著小三、小四，兩家人一起赴日旅遊，小四W女懂得進退，讓小三雪兒侍寢；對此，出面爆料的小美說，林擔任具有公信力的家庭協會理事長，不知會以假人設禍害多少女性，決定出面揭露他的真面目；但林青穀表示，小美曾技巧性向他勒索300萬不成，才向媒體爆料，動機不是那麼單純。

小美坦承，當初多少也被林的多金、名人形象吸引，想要找個靠山過下半輩子，但她強調，自己沒有收過林一毛錢，至於Ｗ女曾出示與林的對話紀錄，內容是林允諾給Ｗ女100萬元，小美雖然也收過林的3萬元支票，但決心分手後，已將支票寄還給林。

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更令小美訝異的是，Ｗ女也知道雪兒的存在，兩人甚至「共事一夫」，Ｗ女帶著女兒、雪兒帶著兒子，與林一起赴日旅遊，Ｗ女還透露，她是「小的」，必須退讓，所以在日本遊玩時，林跟雪兒睡在一起，小美也在臉書找到兩家小孩赴日玩在一起的照片。小美不滿地問Ｗ女，難道當林的女人一定要這麼卑微嗎？Ｗ女則表示，她會離開林，然後就把小美封鎖了。

小美說，在「刺探」Ｗ女之前，她還想著，若林青穀能清理乾淨身邊一切的女性關係，也離婚了，她願意再給林一個機會，但看來林很享受周旋在眾女之間的感覺，接著某個偶然的機會，一名林的友人又告訴小美，指林除了她們幾個女人之外，還有一個叫做VIVI的女友，並痛斥林是大渣男，建議小美遠離。

小美質問林青穀是否未離婚，且有小三、小四後，他坦承有眾多女友。（讀者提供）

▲小美質問林青穀是否未離婚，且有小三、小四後，他坦承有眾多女友。

小美表示，她離開林青穀不久，林就接任台灣FOCUS家庭協會理事長，該協會的理監事包括知名藝人周丹薇、孫向瑩、名作家曾陽晴等人，強調維護家庭價值，是很有公信力的社團，但林利用顧家、愛妻的假人設，出任協會理事長，恐將禍害更多女人，為了避免其他人受害，她決定挺身揭發林嚴重劈腿的渣男行徑，提醒大家不要被林的假人設給騙了。

林青穀不否認曾與小美在一起，至於雪兒、W女，他強調都是多年朋友，雖曾有男女關係，也是很久、很久以前的事了，事情也不是像小美說的那樣；他反控小美曾單獨與他在車上，很有技巧的說要「借款300萬」，實則是勒索，他不給錢，於是小美向媒體爆料，動機並不單純。


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