林青穀多劈美魔女！　驚覺「自己僅是小五」怒吹哨

▲林青穀代言多項產品，也經常受訪或是上談話節目暢談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被封為「台灣首席家醫科醫師」，同時也是名嘴的林青穀，以顧家、愛妻人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長，但他卻遭控，謊稱已經離婚，將一名熟女貿易商小美騙上床，沒想到兩人關係確定沒多久，小美就發現林青穀不但已婚，而且劈腿多女，她自己成了小五。

創立台灣第一間家庭醫學專科診所、被封為台灣首席家醫科醫師的名醫林青穀，曾擔任前美國總統柯林頓訪台時的隨行醫師，第一名模林志玲等政商名流也是他的患者，還代言多項保健產品，常上電視暢談如何對抗憂鬱症、面對中老年樂齡生活，並以顧家、愛妻的人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長，但本刊最近接獲爆料，指他其實是劈腿多女的大渣男。

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▲林青穀的診所位於台北市大安路、市民大道口，許多患者慕名而來。

▲林青穀（前）以顧家、愛妻的人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長。

踢爆林青穀的是新竹一名貿易商小美（化名），她坦承在林隱婚的狀態下，與對方發生性關係。小美說：「4年前在一個應酬場合認識林，去年6月，他對我展開熱烈追求，常帶我到他台北市光復南路的住處，為我煮飯、陪我聊天。」小美表示，林的臉書、IG常與妻子曬恩愛，但他卻自稱已經離婚，是因為孩子及即將出任台灣FOCUS家庭協會理事長（當時是理事），才維持假面婚姻。

▲林青穀向小美坦承自己與雪兒的不倫關係，並表示兩人都愛。

小美說，林青穀的住處有臥室、廚房，林強調自己與「名義上的妻子」實際上已經分居，只是偶爾回家，在孩子面前做做樣子，而且分房睡，多數時間他都一個人在光復南路的住處過日子。就這樣，某個黃昏小美在林的綿綿情話與酒精催化下，與林發生關係，當時她並不知道自己是小五，還以為即將展開一段美好的黃昏之戀。

▲小美（圖）表示，當初誤以為林青穀單身，才會投入這段感情。

小美與林青穀去年6月確認關係後，9月就察覺有問題，因為一年總要到日本旅遊好幾次的林，9月赴日時，臉書動態與臉友雪兒（化名）的打卡地點及時間都重疊，她懷疑林這趟日本行帶雪兒一起去，而這女的，她見過。

▲小美抱怨林青榖同時擁有老婆與雪兒，林未否認，並極力安撫小美。

去年8月某天，小美到光復南路找林青穀，林卻要她在樓下等一會兒，後來小美上樓時，與一名上了年紀，但身材姣好的貴婦擦肩而過，基於第六感，她懷疑當時就是因該名熟女在屋內，林才讓她在樓下等，小美提出質疑，但林矢口否認，對她多方安撫，還給了她一把住處鑰匙、博取信任，風波才平息。



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