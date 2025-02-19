　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林青穀多劈美魔女！　驚覺「自己僅是小五」怒吹哨

林青穀代言多項產品，也經常受訪或是上談話節目暢談。（翻攝林青穀診所臉書）

▲林青穀代言多項產品，也經常受訪或是上談話節目暢談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被封為「台灣首席家醫科醫師」，同時也是名嘴的林青穀，以顧家、愛妻人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長，但他卻遭控，謊稱已經離婚，將一名熟女貿易商小美騙上床，沒想到兩人關係確定沒多久，小美就發現林青穀不但已婚，而且劈腿多女，她自己成了小五。

創立台灣第一間家庭醫學專科診所、被封為台灣首席家醫科醫師的名醫林青穀，曾擔任前美國總統柯林頓訪台時的隨行醫師，第一名模林志玲等政商名流也是他的患者，還代言多項保健產品，常上電視暢談如何對抗憂鬱症、面對中老年樂齡生活，並以顧家、愛妻的人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長，但本刊最近接獲爆料，指他其實是劈腿多女的大渣男。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林青穀的診所位於台北市大安路、市民大道口，許多患者慕名而來。

▲林青穀的診所位於台北市大安路、市民大道口，許多患者慕名而來。

林青穀（前）以顧家、愛妻的人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長。（翻攝林青穀IG）

▲林青穀（前）以顧家、愛妻的人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長。

踢爆林青穀的是新竹一名貿易商小美（化名），她坦承在林隱婚的狀態下，與對方發生性關係。小美說：「4年前在一個應酬場合認識林，去年6月，他對我展開熱烈追求，常帶我到他台北市光復南路的住處，為我煮飯、陪我聊天。」小美表示，林的臉書、IG常與妻子曬恩愛，但他卻自稱已經離婚，是因為孩子及即將出任台灣FOCUS家庭協會理事長（當時是理事），才維持假面婚姻。

林青穀向小美坦承自己與雪兒的不倫關係，並表示兩人都愛。（讀者提供）

▲林青穀向小美坦承自己與雪兒的不倫關係，並表示兩人都愛。

小美說，林青穀的住處有臥室、廚房，林強調自己與「名義上的妻子」實際上已經分居，只是偶爾回家，在孩子面前做做樣子，而且分房睡，多數時間他都一個人在光復南路的住處過日子。就這樣，某個黃昏小美在林的綿綿情話與酒精催化下，與林發生關係，當時她並不知道自己是小五，還以為即將展開一段美好的黃昏之戀。

小美（圖）表示，當初誤以為林青穀單身，才會投入這段感情。

▲小美（圖）表示，當初誤以為林青穀單身，才會投入這段感情。

小美與林青穀去年6月確認關係後，9月就察覺有問題，因為一年總要到日本旅遊好幾次的林，9月赴日時，臉書動態與臉友雪兒（化名）的打卡地點及時間都重疊，她懷疑林這趟日本行帶雪兒一起去，而這女的，她見過。

小美抱怨林青榖同時擁有老婆與雪兒，林未否認，並極力安撫小美。（讀者提供）

▲小美抱怨林青榖同時擁有老婆與雪兒，林未否認，並極力安撫小美。

去年8月某天，小美到光復南路找林青穀，林卻要她在樓下等一會兒，後來小美上樓時，與一名上了年紀，但身材姣好的貴婦擦肩而過，基於第六感，她懷疑當時就是因該名熟女在屋內，林才讓她在樓下等，小美提出質疑，但林矢口否認，對她多方安撫，還給了她一把住處鑰匙、博取信任，風波才平息。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】顧家愛妻人設大崩盤　名醫林青穀驚爆劈腿多女
【名醫多劈美魔女2】富太為他離婚被晃點　林青穀砸重金擁後宮手段曝光
【名醫多劈美魔女3】帶小三、小四全家遊日她侍寢　小五批家庭協會理事長是渣男

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝寒冰再爆曹興誠多張「小三合照」：很多人都看過
快訊／泰國對緬甸邊境斷電斷網後　首批5名台灣人凌晨返台
川普：汽車關稅徵收25％！　半導體、製藥關稅擬4月開徵
大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京
林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞
孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊話：他離世，我會離
鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝
快訊／美俄會談結束！　華府：達成4共識

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波更濕冷！　最低溫時間曝

高鐵高一妹：可跟您合照嗎？　醫幾個月後收到照片才知原因

林青榖回應「多劈美魔女」反控勒索300萬：動機不單純

林青穀「多劈美魔女」手段曝光　富太太為他離婚

林青穀多劈美魔女！　驚覺「自己僅是小五」怒吹哨

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

3種食物隔夜別再吃！營養師：營養流失還可能致癌

接待陸生團惹議　台大社科院學生會長166:18票遭罷免

少女手上長小水泡以為汗疹　就醫一驗才知「是二期梅毒」

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

下波更濕冷！　最低溫時間曝

高鐵高一妹：可跟您合照嗎？　醫幾個月後收到照片才知原因

林青榖回應「多劈美魔女」反控勒索300萬：動機不單純

林青穀「多劈美魔女」手段曝光　富太太為他離婚

林青穀多劈美魔女！　驚覺「自己僅是小五」怒吹哨

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

3種食物隔夜別再吃！營養師：營養流失還可能致癌

接待陸生團惹議　台大社科院學生會長166:18票遭罷免

少女手上長小水泡以為汗疹　就醫一驗才知「是二期梅毒」

慣竊4度犯案「捐10萬做公益贖罪」　被法官打臉下場曝光

納粹集中營倖存者特斯基逝世　享壽98歲

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

泰國對緬甸邊境斷電斷網後　首批5名台灣人返台

脖子「死穴」曝光　醫揭3危險行為：種草莓恐腦中風

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

太保「萬年配角」熬成影帝！鬆口請出經典武打巨星　4月來台拍新片

川普：汽車關稅徵收25％！　半導體、製藥關稅擬4月開徵

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

少女手上長小水泡以為汗疹　就醫才知是梅毒

接待陸生團惹議　台大社科院學生會長遭罷免

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

3種食物別隔夜！營養師：可能致癌

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

節氣進入「雨水」要回暖了　專家推薦睡前做一事更助眠

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下

更多熱門

相關新聞

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

曾擔任前美國總統柯林頓來台隨行醫師，被封為台灣首席家醫科醫師的林青穀，同時也是代言多項產品，經常上電視的名嘴，他以顧家、愛妻人設，出任「台灣FOCUS家庭協會」理事長，但本刊最近接獲爆料，指他其實是劈腿多女的大渣男。

指巴倫是怪咖　學生會主席bye了

指巴倫是怪咖　學生會主席bye了

網驚嘆畫作：喬治王子是藝術家！

網驚嘆畫作：喬治王子是藝術家！

美航空總署再裁300人恐加劇危機

美航空總署再裁300人恐加劇危機

刺「忠」字刻愛？曹興誠早就解釋

刺「忠」字刻愛？曹興誠早就解釋

關鍵字：

鏡週刊林青穀

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

DK通話孫生！「他昨天去打鎮定劑」4點曝現況

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面