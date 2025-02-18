水林番薯文化節3／1熱鬧登場　4000斤免費品嚐

▲水林番薯文化節3／1熱鬧登，4000台斤番薯免費品嚐 。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣水林鄉公所今（18）日為即將於3月1日舉辦的第23屆水林番薯文化節召開宣傳記者會，今年主題為「蛇舞新春．焢窯樂」，準備超過4000台斤的番薯，免費分享給來自各地的鄉親朋友，活動結合番薯文化與食農體驗，邀請全台民眾一同前來感受番薯的美味與魅力。

水林鄉擁有得天獨厚的地理環境，當地土壤略帶鹼性屬於半砂土，非常適合種植番薯。其中，台農57號番薯在水林適地適種，在農夫們細心照料下造就了頭大、品質優、口感甜鬆綿密的極品番薯，許多台灣知名的番薯加工食品，如薯條、甜點、飲品等，都選用水林番薯作為生產原料，可說是台灣番薯界的隱形冠軍。

作為一年一度的重頭戲，水林鄉公所準備逾4000台斤的番薯，安排親子焢窯體驗是最受歡迎的活動，今年500組窯區開放報名後，短短10分鐘內即全數額滿，這項傳統體驗不僅讓大人重溫兒時農村記憶，更讓孩子遠離手機，親身感受焢窯的樂趣。

為了推廣水林優質的農產品，水林鄉公所攜手在地農戶，共同成立「水林番薯農業經營專區」，並推出「水林番薯產地證明標章」與「產銷履歷」，讓消費者買得安心、吃得放心。活動當天，將有水林在地小農展售特色農產品，讓來訪遊客能夠品嚐到最新鮮、最道地的水林番薯及其加工製品。

水林鄉公所指出，除了焢窯體驗與番薯美食品嚐，現場還規劃了豐富的親子同樂活動，另，雲林食農教育桌上遊戲系列「水林金碳地瓜大冒險」由雲林縣政府農業處指導，雲林縣農會及寰雲食農遊樂園共同合作產製推廣的食農桌遊體驗活動，透過地瓜食農知識答題，探索水林番薯文化的奧秘，讓知識學習與實際行動結合，透過支持在地農業，一起為永續飲食與綠色經濟盡一份心力。