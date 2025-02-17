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椬梧滯洪池三期開工！明年完工防災、環保、經濟效益全到位

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲椬梧滯洪池水環境改善計畫今舉行動工典禮。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／雲林報導

雲林縣口湖鄉「椬梧滯洪池水環境改善計畫」今（17）日動工，將斥資2800多萬元經費，提升滯洪、防災與生態景觀。縣長張麗善表示，此計畫明年初完工後，椬梧滯洪池不僅防洪治水功能更完備，更能串連雲西觀光軸線，帶動地方產業與觀光發展。

縣長張麗善表示，口湖鄉椬梧濱海地區因地層下陷，為易淹水地區。中央與縣府全力推動國土復育計畫，闢建椬梧滯洪池，改善當地水患。縣府於2019、2020年分別啟動「椬梧滯洪池水環境改善計畫」1、2期計畫，投入2億多元經費提升整體環境，滯洪池不僅有效發揮治水功能，更因環境優美、鳥族生態豐富，成為生態觀光熱點。
 
張麗善表示，第3期計畫主要提升滯洪池的南池景觀、步道、澆灌等功能，進一步提升口湖鄉的防洪能力，與生態保育與地方觀光發展，建立更完善的治水與環境生態。縣府會持續規劃強化各項軟硬體計畫，帶動地方發展。

立法委員丁學忠表示，椬梧滯洪池環境生態豐富，觀光發展潛力十足，縣府已有完整的規劃，與實施方案，他會全力協助縣府取得中央經費支持，串連大北港地區發展，帶動水產、農產與觀光經濟效益。口湖鄉長李龍飛感謝中央與縣府支持口湖鄉建設，公所會配合整個工程推動，讓整個滯洪池各項功能都更完善，發揮最大的效益。

水利處長許宏博表示，本項計畫工程將採取自然生態工法，以低度開發減少對環境的衝擊，並透過LID設計手法（低影響開發），提升滯洪池的環境友善度。許宏博強調，工程內容包括改善南二池的土木、排水、植栽綠化、步道鋪面、電氣設備及輸送澆灌系統等，營造更完善的生態環境與人文景觀。為雲林帶來更安全、宜居的環境。

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