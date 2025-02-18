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台灣燈會跟上AI潮流！中華電信打造「科技遊樂園」讓口水＆詩雅玩到不想回家

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

▲ETtoday主持人小孟以及「Dragon Beauties小龍女」啦啦隊人氣成員口水與詩雅，相約台灣燈會「中華電信｜永續精采・世代前行」的AI體驗互動現場，搶先幫網友一探究竟到底有哪些必玩亮點！（圖／擷取自即新聞，下同）

生活中心／綜合報導

元宵節雖然過了，但台灣燈會還在熱鬧進行中！每一年都不能錯過的「台灣燈會」今年在桃園高鐵站周邊熱鬧登場，現場不僅有璀璨奪目的花燈展演，已經連續27年贊助燈會主燈的「中華電信」此次也不缺席，尤其是站前廣場的攤位，這次更結合了最新AI科技與創意，邀請大人小孩盡情探索未來新科技！呼應2025台灣燈會的主題「無限樂園」，象徵傳統與未來科技的完美交融，中華電信也以「永續精采・世代前行」的理念，打造超狂AI互動展區，即日起至2/23（日）一定要安排好時間，親自到現場體驗最新AI與飆速5G的魅力！

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

想知道所謂的AI攤位有什麼好玩的嗎？這次，ET主持人小孟以及「Dragon Beauties小龍女」啦啦隊人氣成員口水、詩雅，特別相約直擊燈會現場，搶先幫網友一探究竟到底有哪些必玩亮點！

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

AI變臉體驗｜帶你直接變身財神爺！
燈會怎麼能少了財神爺的祝福？這次，來到中華電信的AI變臉體驗區，只要掃描QR Code再選擇最喜歡的賀詞，然後再自拍或上傳照片，透過AI技術即時生成，一旁的電視牆上很快就會出現擁有一樣面孔的財神爺！女神口水在現場玩得不亦樂乎，甚至還和「財神爺版」的自己合照，留下難忘的紀念。現場也有許多躍躍欲試的朋友，不少人甚至還把結果分享到FB、IG，瞬間成為朋友之間最有趣的話題與焦點！

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

AI繪畫｜讓你一秒變身數位畫家！
第二站來到了「AI繪畫」口水和詩雅決定來一場小畫家對決！沒想到一開始就被鏡頭捕捉到口水又ㄎㄧㄤ又可愛的模樣。原來正在想繪畫主題的兩人，提到今年是蛇年，口水下一句就提議，「不然我們等一下一人畫一隻龍好了？」讓現場眾人笑翻傻眼道「今年不是蛇年嗎！」不過口水的解釋也是很有道理，「可是我們是味全龍，所以要畫龍啊！」折衷之下兩人決定PK畫出介於蛇與龍之間的生物，成為這趟燈會遊最有亮點的爆笑插曲。

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

只要在現場提供給大家繪畫的平板上，畫出心中的草稿，不用精修，接著再選擇想要的繪圖模式，立即就能幫你生成一張完整大作！認真的詩雅最後也不負眾望拿下評審小孟心中的冠軍，也想要揪朋友來場即興創作比賽，逛燈會時別忘這個體驗攤位！

AI說故事｜幫你量身打造專屬繪本！
「這個太酷了吧！我只要輸入自己的故事，然後AI幫我自動生成一本繪本？」一走進攤位，小孟的介紹就讓口水和詩雅兩人連連驚呼。沒錯！這個聯想力超強的AI體驗，讓詩雅自告奮勇想要玩玩看。現場只要選擇你想要的故事主題，AI就會先列出故事中每一段段落大綱，確認方向無誤後，馬上就可以生出靜態的圖文繪本，想要擁有更活潑有趣的影片式繪本，也可以另外選擇！感覺帶了喜歡看書的小朋友來，他們就能在這裡乖乖待一整天！

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

植樹造林小遊戲｜邊玩邊get樹知識！
最後一站是小孟最熟悉的中華電信小遊戲——植樹造林，整個變身成遊戲玩家的她，立刻向口水與詩雅示範玩法，只要精準按下「上下左右」的控制鍵，就能順利收集碰到的樹木，一旁還會出現不同樹木的名字，有些大人和小朋友甚至還會自己玩猜猜看，可以說是非常寓教於樂。

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

最後，小孟和口水、詩雅也貼心跟網友介紹，想看今年的主燈展區，就到「桃園高鐵A18站前廣場」，最近在社群也超夯的進擊的巨人、超萌皮卡丘和卡比獸，則是在「桃園體育園區站A19光的遊戲場」，很推薦在中華電信AI互動區玩過一輪後，再來搜集這些打卡夯點，帶著最潮AI的體驗心得和滿滿照片的手機相簿離開桃園，繼續期待中華電信與台灣燈會給未來的下一個驚喜！

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

▲▼ 台灣燈會,中華電信,AI互動,科技,展演,5G,味全龍,小龍女,桃園。（圖／擷取自即新聞）

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