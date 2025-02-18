比地球一圈更長！　Meta宣布鋪設「5萬公里海底電纜」連結5大洲

▲Meta宣布鋪設海底電纜，連接5大洲。（圖／翻攝Meta）

記者吳美依／綜合報導

Meta宣布計畫在全球範圍鋪設網路海底電纜、連接5大洲，其總長度將達5萬公里，不僅比繞地球一圈的4萬多公里更長，還將成為世上最長的水下電纜計畫。

Meta發文宣布「Project Waterworth」，連接美國、印度、南非、巴西等地區，向5大洲提供「業界領先的連線技術」，並且有助於支持其AI計畫，「這項計畫將能夠促進更緊密的經濟合作，促進數位整合，並為這些區域的科技發展提供機會。」

Meta表示，電纜將是迄今最長的24光纖對系統，具備更高傳輸容量，並且鋪設至水深7000公尺處，「在高風險斷層區域，例如靠近海岸的淺水區，使用強化的埋設技術，避免來自船錨或其他危害的破壞。」

BBC報導，海底電纜能夠為各種數位服務提供動力，並且在全球範圍高速傳輸數據，根據數據全球超過95%網路流量都是藉此傳輸。不過，隨著海底電纜日益重要，人們也越來越擔心，它更容易招致攻擊或意外。在全球各地發生一系列電纜遭切斷的事件之後，專家紛紛指出，海底通訊基礎設施，日益成為地緣政治緊張與衝突的舞台。

▲蒙古籍貨輪1月出沒海底電纜區域「詭異徘徊」，海巡署登船檢查。（圖／記者賴文萱翻攝）



牛津大學網路研究所教授萊赫多維塔（Vili Lehdonvirta）指出，以前海底電纜通常都是大型電信集團投資與建造，但過去10年日益轉由大型科技公司鋪設，這反映出大型科技公司的規模與地位不斷擴大，已經能夠獨立資助此類基礎建設，「對於關注數位市場集中度的政策決策者而言，可能意義重大。」

萊赫多維塔也指出，Meta的「Project Waterworth」似乎不同於既定路線不同，比方說跳過歐洲與中國，避開蘇伊士與南海等「地緣政治熱點」，而把美國與南半球競爭激烈的主要市場連接起來，可以視為「增強美國在海外的經濟與基礎建設實力」。

電信市場研究公司「TeleGeography」指出，目前全球一共有600個已知的海底電纜系統，包括由Meta及法國Orange、英國沃達豐（Vodafone）、中國移動（China Mobile）等電信公司支持的2Africa電纜，連接3大洲，總長度達4.5萬公里。

Google則於2024年宣布，將打造連接非洲與澳洲的第一條海底電纜，並且投入10億美元，在太平洋新建2條海底電纜，強化日本的連結。