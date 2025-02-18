朝野今協商總預算釐清數字　傳卓榮泰請出「公道伯」王金平促成

▲立法院長韓國瑜 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算僵局未解，經過行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜會面取得共識後，由韓在今（18日）下午邀集朝野黨團協商，行政院秘書長龔明鑫預計也會列席。今有報導指出，卓榮泰日前曾低調拜會前立法院長王金平，成功協調國民黨團出席協商。政院人士指出，各界都非常關心總預算，希望有更多人一起參與並提供意見，也期待今天的協商有好的結果。

中央政府總預算案三讀，歲出從3兆1324億降至約2兆9248億9464萬，但立法院、行政院兩方對於刪減幅度認知不同，立法院也遲遲未將算好數字的最終版本送出。日前總統賴清德召集院際協商後，接著卓榮泰、韓國瑜會面達成共識，將再開朝野協商討共商解決辦法。

但考量藍綠兩黨歷經兩個會期的衝突，朝野裂痕日漸擴大，且完全缺乏互信基礎，再加上總預算案已三讀，因此國民黨對於協商一事興趣缺缺。但有知情人士指出，卓榮泰日前曾低調拜訪王金平，希望王能夠出面協調國民黨團；而後，國民黨團也賣了前院長的面子，答應出席今日的協商。

對此，政院人士指出，對於立法院審議114年度中央政府總預算案而產生的問題以及對各機關造成的影響，朝野各界都非常關心，希望有更多的人可以一起參與以及提供意見，也期待今天的協商有好的結果。