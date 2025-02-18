持續打撈勇鷹黑盒子　空軍揭飛行員口述：呼「MAYDAY」2次後彈射

▲勇鷹高教機墜海搜尋機骸。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者陶本和／台北報導

一架編號1130的「勇鷹」高教機日前在台東失事墜海。對此，空軍18日轉述少校飛行員林瑋訪談口述內容，該機於高度約2000呎高空、空速約300浬/時，有明顯感受喪失推力，發動機儀表各數值下滑，隨即呼叫「MAYDAY」2次後彈射逃生；空軍指出，目前還未找到黑盒子，已啟動打撈採購，會持續調查事件肇因。

空軍司令部督察長虞德忠少將18日在記者會簡報中表示，依訪談林瑋口述，在高度約2000呎、空速約300浬/時，有明顯感覺到喪失推力，而且各項數值持續下掉，隨即呼叫「MAYDAY、雙發動機失效」2次，並彈射逃生。

虞德忠表示，目前已由海巡署協助於跳傘位置東北面約1浬處撈或左機翼部分機體殘骸，已搜獲機體左襟副翼固定翼、左襟副翼。另外，也請海巡艇攜帶聲納及水下聲音定位器，搜尋先進型殘存記憶單元，也就是所謂的「黑盒子」及定位機體位置。

虞德忠指出，目前已暫停高教機各項飛行訓練，並擬定飛行員學科、模擬機訓練與飛機特檢作業，並與漢翔公司及各專業團隊所組成的調查小組，就「環境」、「機械」、「人因」等面向，邀集運安會、民航局及學界專家學者，共同調查肇因。

此外，由於雙發動機同時失效情況相當罕見，外傳可能是遭到「鳥擊」。對此，虞德忠表示，鳥擊屬於環境因素，因此調查階段無法完全排除，不過訪談飛行員，並沒有聞到異味或感受到發動機異常抖動。

▼勇鷹高教機。（資料照／非當事飛機／記者陳煥丞攝）

