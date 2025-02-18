上周腹瀉28.5萬人次就醫「5年同期新高」　群聚陽性98%檢出諾羅

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腹瀉疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情還在燒，疾病管制署今（18）日公布最新監測，上周腹瀉就診高達28.5萬人次，雖然比前一周下降，仍是近5年同期最高。國內近4周接獲390起腹瀉群聚通報，也是5年同期最高，其中病原體檢驗陽性案件有214起，其中98%都是諾羅。

全國腹瀉門急診就診在春節後一周達到最高峰，上周呈下降趨勢但仍處高點。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周（2月9日至2月15日）腹瀉門急診就診285,442 人次，較前一周306,567人次下降6.9%，仍為近5年（2021至2025年）同期最高。

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此外，另全國近4周（第4周至第7周）共接獲 390 起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計214起，以檢出諾羅病毒（211件，占98.6%）為多。

疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染，潛伏期約10-50小時。

主要症狀為水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛等情形，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產）。民眾如有疑似症狀應在家休息，至症狀解除至少48小時後再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。