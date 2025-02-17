貪圖方便毀前途！三總中尉偷蓋長官印章　心虛碎紙滅證判刑6月

▲三軍總醫院人事室陳姓中尉人事官盜蓋長官職官章遭判刑。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

三軍總醫院人事室一名中尉人事官陳姓軍官，為貪圖作業便利，竟未經上級許可，盜蓋長官職官章，偽造推薦訓練人員的查核公文，並送交院內保防官室進行安全查核。事後，當長官要求補件時，他才發現東窗事發，急忙將文件取回並投入碎紙機銷毀證據，卻仍遭識破。士林法院審理後，依行使偽造公文書罪，判處有期徒刑6月。

2022年2月16日晚間，三軍總醫院人事室教學室上士王姓軍士，將國防醫學院衛勤訓練中心「士官轉換專長班」送訓文件交由陳姓軍官會辦，其中包括人員名冊、送訓主官薦報表與查核名冊。依規定，這份查核名冊應經人事室主任許姓軍官審核簽章，才能交由保防官室進行安全查核。然而，陳姓軍官未經同意，直接盜用長官印章私自蓋印，隔天一早即將文件送至保防官室。

不料，2月18日上午，許姓軍官在審核送訓文件時，發現缺少附件三的查核名冊，詢問陳姓軍官後，察覺有異，當場要求補交文件，並命其撰寫檢討報告。此時，陳姓軍官才驚覺事情敗露，立即前往保防官室向專員葉姓人員取回已偽造的查核名冊，並偷偷投入人事室內的碎紙機試圖湮滅證據。

但他的舉動仍未能逃過法辦，當天下午，許姓軍官會同少校保防官何姓軍官返回人事室，從碎紙機內找到被銷毀的公文殘片，拼湊後確認確實是被偽造的查核名冊，隨即報請憲兵單位偵辦。

法院審理過程中，許姓軍官與陳姓軍官的一段關鍵對話成為定罪依據，當時，許姓軍官發現異狀後，質問陳姓軍官：「為什麼沒蓋章還可以送安全查核？」，陳姓軍官：「我就直接蓋主任章，然後去送查。」，許姓軍官：「你有經過我同意嗎？」，陳姓軍官：「沒有……」。

合議庭審酌陳姓軍官為職業軍人，乃具有法定職務權限而服務於三軍總醫院公務員，卻未能恪遵法令及職場倫理，為圖作業方便，即擅自取用其所屬長官職官章並盜蓋，擾亂軍紀、紊亂該院內部單位權責分工，事後復飾詞狡辯，毫無悔意，浪費司法資源，犯後態度不佳，依行使偽造公文書，處有期徒刑6月。