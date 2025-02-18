劉喬安「賣淫拐有錢人夫」黑底曝！　郵包藏毒千萬元

▲「太陽花女王」劉喬安（左）涉及侵占、詐欺、毒品等罪嫌，2019年趁通緝前潛逃至美國，日前在美國被逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「太陽花女王」劉喬安日前在美國被逮捕，她因涉及侵占、詐欺、毒品等罪嫌，2019年趁通緝前潛逃至美國而且非法滯留，期間持續犯案；本刊掌握劉喬安其中一案從美國寄古柯鹼等「毒郵包」至台灣，在台美兩地警方合作下才將她逮捕歸案。據悉，劉喬安寄回台灣的古柯鹼多達近1.5公斤，市價超過千萬元，相當驚人；她也被掀出不少詐騙內幕，包括對外聲稱她爸是劉泰英，以及其他錯綜複雜的交友關係。

美國移民與海關執法局跟麻薩諸塞州警方上月22日在波士頓逮捕劉喬安，預計3月就會被遣返回台灣。根據相關人士透露，劉喬安這幾年在美國靠朋友資助，搬來搬去住過很多地方，還涉嫌跟她以前台灣夜店的員工合作，將近1.5公斤古柯鹼藏在包裹裡，從美國寄回台灣。台灣警方查到這些「毒包裹」後，追查發現幕後主使者就是劉喬安，同時也把跟她一起合作的那位員工逮捕。

▲劉喬安被爆疑寄送多達近1.5公斤的古柯鹼回台灣。

騙離婚 搭上闊人夫

▲劉喬安因為以前在學運上被拍照，一度被封為太陽花女王。

日前本刊也曾獨家報導，劉喬安遭美國移民暨海關執法局、波士頓警方等單位在一家旅館將她逮捕。美方指出劉喬安於2019年5月以遊客身分合法入境美國後，未依規定於同年8月前離境。回顧劉喬安自2014年在太陽花學運，因甜美外表而一夕爆紅，但11年來爭議醜聞頻傳，其中包括仲介賣淫、吸毒等，就有與她相識多年的友人爆料，劉喬安撒謊成性，而且騙了不少男人。

▲劉喬安潛逃美國後，經常在社群媒體上發文，但精神狀況疑似不佳。

比如劉喬安以前都跟人家說，她爸爸是劉泰英，結婚時還把前男友全部約在同一桌；結了婚等老公把房子都過給自己後，就跟對方說自己命中注定兩次婚姻，必須跟他先離、再結一次來「破除」，結果離婚之後人就跑了。恢復單身之後，劉喬安還搭上了有錢的人夫，而且「人家老婆癌症，她就趁虛而入，聽說連出生年月日也是謊報的，她沒有那麼年輕。」

騙議員 謊言記者會

知名經紀人陳孝志也發聲指出，2014年因為受到好友李婷宜請託，幫當時捲入利用基金會斂財的劉喬安尋求議員許淑華協助，並召開記者會澄清，還替她代墊律師費用。沒多久劉喬安竟又爆出「援交設局案」，當時劉喬安以「賣酒說」澄清自己並非從事性交易，接著又改口「是許淑華教我賣酒」，遭許淑華提告後才坦承撒謊。

▲劉喬安被逮後，過去和她情同姐妹卻遭詐騙的李婷宜也在社群發文。

對此陳孝志忿忿不平說：「原本只是好意幫忙，結果連累了許淑華，後來連婷宜都被她詐騙，至今無法討回公道，連官司費用都拿不回來，真的希望台灣法律能嚴懲詐騙者。」李婷宜曾與劉喬安合資經營餐酒館，結束營業後才發現是一場騙局，更被她散布謠言有在賣淫。「看了新聞才知道，原來劉喬安還是不安分，換個世界繼續做妖，很無言～只能願妳未來能改變做個好人，多做善事，福生無量，阿門！」

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