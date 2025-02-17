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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌直播中哽咽：從白色恐怖到綠色恐怖　柯家人為台灣承擔很多事

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，「柯爸」柯承發於今（17日）早上8時40分過世，享耆壽94歲。由於柯承發為二二八事件受難者家屬，民眾黨主席黃國昌今（17）晚間直播談及此事，數度哽咽，認為從過去國民黨搞得白色恐怖，到今天民進黨的綠色恐怖，「主席（柯文哲）這家人見證台灣歷史發展，也為台灣承擔很多事」。

黃國昌每週一晚上8時都會在YouTube向支持者直播，而今晚要開始直播前，播放民眾黨黨代表朱國康（朱康）的「勇敢衝」與「猶原徛佇遮」歌曲，且並沒有準時打開鏡頭，直至2首歌曲播放完畢後才發表言論。

黃國昌開場就語帶哽咽地說，「在小編打開鏡頭前，我其實陪著大家在聽這兩首歌，其實邊聽的時候，我邊在想⋯過去這一年，真的發生太多事了。當然我⋯嗯⋯我要先謝謝朱康老師寫了這首歌⋯ 其實不是給我⋯我相信朱康老師在寫的時候，這首歌⋯是寫給我們大家的。」話說到一半，黃國昌用力眨了眨眼睛，似乎是怕下一秒就落淚。

▲▼談及前民眾黨主席柯文哲、柯爸柯承發離世一事，黃國昌於直播時一度哽咽。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

▲談及前民眾黨主席柯文哲、柯爸柯承發離世一事，黃國昌於直播時一度哽咽。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

黃國昌提到，去年夏天民眾黨遭遇很多事情，剛剛在MV裡看到柯文哲的畫面，「我還記得那天開記者會的時候，他一個人擔起所有的責任，一直到今天，我相信有看到新聞的夥伴、支持者，大概心情都跟我們差不多，我也相信大家的心意都跟我們一樣，我們大家都繼續站在這裡，繼續往前衝，我們不會讓主席孤單一個人，也不會讓柯媽媽、陳佩琪、柯美蘭獨自面對所有事情，我們會跟他站在一起。」

黃國昌強調，不管是對於他個人或民眾黨，這樣的陪伴、支持，做柯家人最大後盾，是連說都不用說的事情，而是本來就應該如此，「從過去國民黨搞得白色恐怖，到今天民進黨搞得綠色恐怖，主席這家人，算是見證了台灣歷史的發展，也為了台灣承擔很多事情。」相信這也是大家至今還團結在一起，不僅沒有散，力量還越來越大的主要原因。

黃國昌也說道，很多人都覺得他跟柯文哲在很多事情上不太一樣，柯文哲比較溫和、自己比較衝，柯文哲講話比較和緩，很有長者氣度，而他講話會比較直接一點，但重要的是2023年11月他與柯文哲簽下合作備忘錄時，兩個人心裡面都很清楚，就是要幫台灣打開第三勢力空間。

黃國昌說，「打造本土進步價值政黨，是我們共同目標跟心願，否則我們2個人不會走在一起，也不會合作。」柯文哲當時完全沒有任何架子，放下身段邀請他加入民眾黨，「未來我也會以相同謙卑態度，積極幫民眾黨找更多人才」。

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