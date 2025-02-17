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明天3地持續濕冷　下波冷氣團更強「周五起凍4天」

▲▼下雨，冬天，冷氣團，寒流。（圖／記者周宸亘攝）

▲冷氣團影響，北東明天濕冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)冷氣團持續影響，水氣增多，北部和東部、中部山區有雨，北部低溫下探13度，明天中部以北3000公尺以上高山有降雪機會，預計周三白天起回暖，不過周五將有更強冷氣團來襲，北部低溫跌至11度，預估連冷4天。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天大陸冷氣團影響，台灣水氣增多，基隆北海岸、東北部和大台北山區有短暫雨，且有較大雨勢，大台北、花東和恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星雨。

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明天冷氣團仍影響，張承傳說明，各地早晚偏冷，北部低溫約13到14度，其他地區約15到16度，白天高溫也有下滑，北部、東北部高溫降到16到19度，台北市約16度，苗栗19度，其他地區稍下降，高溫約21到23度。

張承傳進一步指出，第一波冷氣團將持續影響到周三清晨，低溫將更低1度，北部、東北部低溫下探12度；周三白天冷氣團減弱，氣溫回升，風向轉偏東風，迎風面地區容易下雨，宜蘭和花蓮有局部較大雨勢，東半部、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫雨，大台北有零星雨，桃園以南多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周四溫度回升，張承傳說明，北部高溫將回升到20到23度，中南部約23到24度，東部20到21度，北部和中部山區有零星短暫雨，東半部也有局部降雨，但雨量比較少一點。

周五另一波冷氣團下，張承傳分析，天氣轉冷，下波冷氣團比這波更強一點，北部低溫約11度，台北市約13度，桃園以北和東半部有局部短暫雨，竹苗山區有零星降雨，這波冷氣團從周五影響到下周一，降雨區類似。

降雪方面，張承傳表示，明天中部以北3000公尺以上高山有機會降雪，後面那波冷氣團是否會有降雪則要再觀察。

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