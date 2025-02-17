　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙冷氣團接力「今晚變天3地甩雨」　下波更冷探11度

▲8日大陸冷氣團南下，北部降溫有感。（圖／記者林敬旻攝）

▲一周兩波冷氣團來襲，局部低溫下探11度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷氣團影響，今起到周三冷氣團北台灣最低下探13度，今晚到明天北東轉雨，其中北海岸、大台北山區和宜蘭雨較大，感受濕冷；下波冷氣團更強，除周五北東再轉溼外，局部低溫下探11度，預估要冷到周日。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周有兩波冷空氣影響，且都是冷氣團等級，其中第二波冷氣團感受較明顯，今天一路到周三的這波冷氣團感受沒那麼強，但出現降雨時感受濕冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天各地多雲到晴，北台灣白天高溫可回升到20度到21度，中南部可到23度到24度，今晚到明天降雨偏向迎風面地區，北海岸、大台北、宜蘭、花蓮將有降雨，其餘西半部水氣少。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，官欣平說明，迎風面地區仍會有降雨，不過隨水氣變化，降雨有強有弱、範圍擴增或縮小，中南部影響則不大。這波冷氣團影響到周三白天，今晚到明天迎風面地區開始降雨，周二到周三基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨量較多，且有較大雨勢；周三白天降雨緩和，週四宜蘭仍會有降雨，不過比較大雨量落在周二到周三，其中周二這天水氣多，中部以北和山區也有零星降雨，周三較緩和。

官欣平進一步指出，周四北部、東半部水氣稍微增多，不過雨量沒有周三的宜蘭地區這麼多，但範圍擴及北台灣、中部山區有零星雨，東半部局部雨，西部雲多雨少，東半部降雨比西部明顯；周五到周末另一波冷氣團南下，桃園以北、東半部降雨比其他地區明顯，北部、中部山區有零星雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，官欣平表示，受兩波冷氣團影響，今天北部、花東白天高溫可到20度以上，中南部23到24度，幾乎沒感受到冷，但夜間溫度下降，明晚到後天北部和東半部有降雨，感受濕冷，今天夜間到周三清晨北台灣接近13到14度，白天高溫北部降至16度到18度，明天感受涼，周三白天到周四白天冷空氣減弱，溫度回升，北台灣可回到22度。

不過官欣平指出，周五有下波冷氣團影響，周六和周日也都在冷氣團影響範圍，北台灣低溫約12度到13度，局部低溫約11到12度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／民眾黨發聲：謝謝「柯爸」一生付出
快訊／柯爸離世！　北所「三點回應」：將注意柯文哲身心狀況
殺死三人！　凶狠保全判無期徒刑定讞
快訊／「柯爸」柯承發今早離世　
周揚青爆新歡！　「神秘男摟腰過馬路」甜蜜互動被拍
傳產廠爆拖欠薪資！　老闆曝「3年虧損6000萬」卻開奧迪
乘客注意！北捷宣布「調整常客優惠」　最低7折變85折

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「表面花心、內心專情」TOP4星座男！射手、雙子皆上榜

這週該衝還是該躺？十二星座2／17-2／23開運指南大公開

孫生20字吐心聲！媽喊兒子「很純潔」：法官要明察秋毫　網怒洗版

中華郵政推「便利箱造型悠遊卡」限量1.8萬個　2／20開搶

高鐵推「卡娜赫拉」聯名新品　2月底前指定款88折

雙冷氣團接力「今晚變天3地甩雨」　下波更冷探11度

網購不做「1件事」被友酸自私　網怒嗆：一堆廢話

她爆傳產工廠拖欠薪資！老闆曝「3年虧損6000萬」卻開奧迪

孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」　網三觀炸裂：皇上恩寵？

【廣編】巧寓舍計再顯國際競爭實力　勇奪美國IDA國際設計大獎

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

「表面花心、內心專情」TOP4星座男！射手、雙子皆上榜

這週該衝還是該躺？十二星座2／17-2／23開運指南大公開

孫生20字吐心聲！媽喊兒子「很純潔」：法官要明察秋毫　網怒洗版

中華郵政推「便利箱造型悠遊卡」限量1.8萬個　2／20開搶

高鐵推「卡娜赫拉」聯名新品　2月底前指定款88折

雙冷氣團接力「今晚變天3地甩雨」　下波更冷探11度

網購不做「1件事」被友酸自私　網怒嗆：一堆廢話

她爆傳產工廠拖欠薪資！老闆曝「3年虧損6000萬」卻開奧迪

孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」　網三觀炸裂：皇上恩寵？

【廣編】巧寓舍計再顯國際競爭實力　勇奪美國IDA國際設計大獎

發霉水果「恐含強烈致癌物」！　蘋果、木瓜上榜

顧客與送員爆肢體衝突互告！當警面再「巴頭」　變現行犯慘了

快訊／柯承發今早離世　民眾黨證實：謝謝「柯爸」一生付出

拋大罷免早與賴清德、卓榮泰溝通　柯建銘：總統要出場有橋段

中華隊21日起拚經典賽門票　新北市民廣場連3天辦直播派對

快訊／高雄救護車執勤闖燈！休旅車一頭撞上掉下巴　病患急換車

金賽綸生前曾訴苦「很累可以停止嗎？」沒留遺書　19日出殯爸爸哀痛送別

TOYOTA「全新入門7人座」日本將上市油耗上看28km／L！台灣註冊埋伏筆

黃仁勳心腹曝光！協助輝達市值突破111兆元　他為中國設計晶片

快訊／柯爸今晨離世！　北所「三點回應」：將注意柯文哲身心狀況

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

生活熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

威力彩31槓今晚飆14億　4星座、4生肖偏財旺

即／控日春用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓臉書、IG

獨／網友再揭日春木瓜牛奶積欠薪水

口舌爭端不斷！12星座「最新運勢」來了

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

孫生、酷炫被炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」

她買水果9顆360怒被坑　在地人：不意外

更多熱門

相關新聞

台灣資安大聯盟見鄭麗君　呼籲國會：資安預算列優先考量

台灣資安大聯盟見鄭麗君　呼籲國會：資安預算列優先考量

為強化台灣資安產業競爭力，台灣資安大聯盟宣布推動「資安產業行動計畫 2.0」，目標打造台灣為亞太資安研發與創新樞紐。日前，台灣資安大聯盟代表團拜會行政院副院長鄭麗君，並在民進黨立委林楚茵協同下，向政府提出產業發展建言；同時，他們也呼籲，資安相關預算應被列為優先考量，避免因政治因素影響國家安全發展，並期待立法院能夠早日凝聚共識，讓真正對台灣有助益的預算順利通過

美國務院刪不支持台獨字句　矢板明夫分析：對中國侮辱性極強

美國務院刪不支持台獨字句　矢板明夫分析：對中國侮辱性極強

美國務院刪除「不支持台獨」！　張競曝3重點：這句有討論空間

美國務院刪除「不支持台獨」！　張競曝3重點：這句有討論空間

恐還有寒流！　3波冷空氣接力

恐還有寒流！　3波冷空氣接力

下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷氣團台灣降雨溫度低溫

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

台88死亡車禍！女擺交通錐遭連撞亡

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面