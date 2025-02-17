雙冷氣團接力「今晚變天3地甩雨」　下波更冷探11度

▲一周兩波冷氣團來襲，局部低溫下探11度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷氣團影響，今起到周三冷氣團北台灣最低下探13度，今晚到明天北東轉雨，其中北海岸、大台北山區和宜蘭雨較大，感受濕冷；下波冷氣團更強，除周五北東再轉溼外，局部低溫下探11度，預估要冷到周日。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周有兩波冷空氣影響，且都是冷氣團等級，其中第二波冷氣團感受較明顯，今天一路到周三的這波冷氣團感受沒那麼強，但出現降雨時感受濕冷。

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今天各地多雲到晴，北台灣白天高溫可回升到20度到21度，中南部可到23度到24度，今晚到明天降雨偏向迎風面地區，北海岸、大台北、宜蘭、花蓮將有降雨，其餘西半部水氣少。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，官欣平說明，迎風面地區仍會有降雨，不過隨水氣變化，降雨有強有弱、範圍擴增或縮小，中南部影響則不大。這波冷氣團影響到周三白天，今晚到明天迎風面地區開始降雨，周二到周三基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨量較多，且有較大雨勢；周三白天降雨緩和，週四宜蘭仍會有降雨，不過比較大雨量落在周二到周三，其中周二這天水氣多，中部以北和山區也有零星降雨，周三較緩和。

官欣平進一步指出，周四北部、東半部水氣稍微增多，不過雨量沒有周三的宜蘭地區這麼多，但範圍擴及北台灣、中部山區有零星雨，東半部局部雨，西部雲多雨少，東半部降雨比西部明顯；周五到周末另一波冷氣團南下，桃園以北、東半部降雨比其他地區明顯，北部、中部山區有零星雨。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，官欣平表示，受兩波冷氣團影響，今天北部、花東白天高溫可到20度以上，中南部23到24度，幾乎沒感受到冷，但夜間溫度下降，明晚到後天北部和東半部有降雨，感受濕冷，今天夜間到周三清晨北台灣接近13到14度，白天高溫北部降至16度到18度，明天感受涼，周三白天到周四白天冷空氣減弱，溫度回升，北台灣可回到22度。

不過官欣平指出，周五有下波冷氣團影響，周六和周日也都在冷氣團影響範圍，北台灣低溫約12度到13度，局部低溫約11到12度。