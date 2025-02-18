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備好「億萬資金」反詐！愛爾麗總裁組「打詐國家隊」常如山感歎：身邊太多人受害…

▲▼愛爾麗專訪常如山董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲愛爾麗集團董事長常如山，開起企業界的打詐第一槍！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／台北採訪

「陰間路上都是鬼，但沒有一個鬼會害人；人間路上都是人，但每個都在算計人！」年初，引領企業界開出打詐第一槍的愛爾麗集團董事長常如山，引用熱門動漫中的台詞義憤填膺說道。的確，這句話並非只存在虛構世界，更是現實社會最殘酷的寫照。近幾年詐騙案件頻傳，檯面上的尚且數不清，遑論檯面下的數字，常如山目睹無數親友、企業同儕甚至高官法曹，接連落入詐騙陷阱中，有人傾家蕩產，有人身心俱疲，更有人選擇以激烈的方式離開人世。無法再直視受害者痛苦的常如山，直指這已非單純的詐騙事件，而是國安等級的社會危機。「因此企業不能再袖手旁觀，我們必須站出來，運用企業資源與影響力，和政府、警政單位合作，打一場全面性的反詐騙戰爭！」

當惡意鋪天蓋地，正義就該挺身而出
長期關注社會公益的常如山，過去捐贈了救護車、資助軍警消頂級裝備，甚至熱心贊助體育選手獎金與賽事。「我一年賺個5億、10億，但死後一毛錢也帶不走，既然帶不走，那就應該要拿來做更有用的事。」錢乃身外之物，是過世父親留給他的身教，「我賺的錢來自社會，它也應該要回到社會。」

近年來詐騙猖獗，手法層出不窮且精密得令人歎為觀止。常如山長期觀察發現，「詐騙集團現在可以說是由各方菁英組合而成，他們善於運用AI數據分析、心理學與話術，精準掌握人性的弱點——恐懼、貪婪、孤獨，設計出專屬打造的詐騙劇本。尤其是50歲以上的長輩，以及偏遠地區的中南部長者，因為資訊落差，被詐騙的比例特別高，投資詐騙更是佔了所有詐騙案件的8成！」軍人家庭出身的他，從小就看不慣不公不義的事，「既然詐騙集團能利用FB、Line等社群媒體洗腦民眾，那我們就用更強的聲量反制他們！」

▲▼愛爾麗專訪常如山董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲軍人家庭出身的常如山自小嫉惡如仇，辦公室更有「正氣」二字，時時刻刻提醒自己抱持初心。

成立打詐國家隊，力邀「台灣隊長」合拍宣傳影片
常如山深知，打詐光靠政府的努力還不夠，更是全體企業的共同責任，去年年底便由愛爾麗集團率先出資，推動大規模的「反詐宣導計畫」，第一波計畫即斥資800萬元，力邀「台灣隊長」陳傑憲、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉合作拍攝反詐宣導影片，並且買下電視、網路媒體、戶外廣告等158個廣告投放點，只要是人流匯聚之處，都被常如山精準視為是反詐宣導的重要戰場。

▲常如山邀請「台灣隊長」陳傑憲一起加入打詐宣導行列！根據警政署統計，2025年1月份詐騙財損金額較前月下降23%，顯示宣導活動初見成效。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

然而廣告版面所費不貲，所幸在常如山登高一呼下，立即就有吉田開發建設董事長曾進興、上曜建設董座張祐銘、巨鎧精密董事長吳柏樺與百辰創新董事長鄭德篆等人接連響應，目前已集結7家企業、投入數千萬資金，做為發起人的常如山更豪氣表示，自己早準備好拿出一億元來打詐，勢必要讓反詐之聲震撼全台。

時序進入2月至3月，愛爾麗集團預計與「打詐國家隊」進一步擴大宣導範圍，包括即將進駐台北松山機場的全版面廣告，讓旅客一抵達機場就能看到明確的反詐提醒。此外，短影音的拍攝與推廣行動也同步展開，希望動態的內容能讓防詐知識更快、更廣地於各大捷運站口、網路、Line等社群媒體曝光並傳播，降低更多的受騙風險、受害人數以及詐騙金額。

呼籲政府機關修法、推動Line實名制，杜絕虛假身分橫行
「政府的角色不是只抓已經發生的詐騙，而是要在事情發生之前就做好防範。」常如山也明白指出，企業界期待政府能立即推動的相關事務，包括與Line日方公司溝通實名制是否可行，除了杜絕虛假身分繼續橫行，如有犯罪行為也能追溯到嫌犯身分。在國內，也應要求金融機構強化監管，將高額領錢的流程重新調整。「更重要的是，應該要修法提高詐騙刑責，同時對詐騙主嫌祭出『禁奢條款』，限制特定消費行為，他們騙了這麼多錢，就不能讓他們去花這些錢！」

「這不是口號，而是一場必須打贏的戰爭。」常如山的目標很明確，「一年內我希望詐騙犯罪率能下降9成！」他霸氣表示，只要有更多企業響應與政府聯手，這場反詐戰役是有機會打贏的。

▲▼愛爾麗專訪常如山董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲深受父親影響，常如山長期投身公益，多年下來已捐贈無數台救護車、警消裝備，熱愛運動的他亦持續贊助體育選手獎金與相關賽事，如今更開出企業界「打詐」的第一槍。

打響企業界反詐第一槍的常如山，目前仍持續擴大「打詐國家隊」的戰線！並期待比愛爾麗集團更具規模的企業一同加入！透過一波波宣導行動，在民眾心中建立起更堅固的防詐意識，方能讓詐騙集團的詭計難以得逞，犯罪嫌犯亦無所遁形。「在這個社會上，我們每個人都要把自己的角色扮演好。」俠氣外露的常如山直言，現在就是清理門戶、把害人的東西掃蕩出去的時候了。在大俠的眼中，企業需肩負起的工作，除卻公益永續的願景，打詐防堵——已是當下責無旁貸的社會責任。

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