他想網購「點進賣場卻無法交易」　賣家找客服求助...噴2萬元

▲當事人被騙了近2萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）



網搜小組／曾筠淇報導

「結果，我等了很久也沒收到任何通知。」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人在Threads管理賣場時，收到買家訊息，說自己對他的產品有興趣，但想透過「7-11賣貨便」進行交易，沒想到，他卻因此被騙了近2萬元。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「 賣貨便交易，竟成詐騙陷阱」為標題分享詐騙案例，一名網友在Threads管理賣場時，收到一則買家訊息，說自己對他的商品有興趣，並建議他使用「7-11賣貨便」進行交易。

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由於當事人此前未使用過這項服務，所以買家便教他如何創建賣場，並要他將賣場連結傳過去。然而他照做之後，買家卻稱無法完成訂購，要他向「客服」請求協助，「隨即傳來一個『7-11賣貨便客服』的LINE聯絡資訊，要請我主動聯繫」。

當事人加了客服LINE後，客服稱他的帳戶尚未進行實名制認證，因此無法交易。於是，當事人照著指示進行操作，也在沒多久後接到一通自稱是銀行專員的電話，說要協助他完成「實名認證」的金流驗證。

當事人被說服後，按照指示將驗證金轉到指定帳戶，對方也保證款項會全額返還，「我陸續轉了兩筆共1萬9997元，也傳了匯款截圖給對方確認。」結果沒想到，他等了很久都沒收到任何通知，待他試圖聯繫對方時，才發現LINE帳號已經失效。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享4點防詐小撇步。

1、網路交易，請循合法第三方平臺辦理，才有保障。

2、網路交易問題，請運用第三方平臺官網公布之客服聯繫方式解決。

3、網路交易，卻要求實名認證或匯款驗證，一定是詐騙！

4、發現可疑情況，請撥打165諮詢。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、假買家主動建議以「7-11賣貨便」交易。

2、謊稱交易失敗，要求將假客服LINE帳號加為好友。

3、假客服再轉介假銀行專員LINE帳號。

4、假銀行專員謊稱實名及金流認證，並要求轉帳至指定帳號後失聯。