深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

▲深圳官方上線「AI數智員工」輔助政務。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

深圳福田區近日推出了70名基於DeepSeek開發的「AI數智員工」，並上線福田區政務大模型2.0版，該模型結合福田區各部門實際需求，定制化開發了覆蓋240個場景的個性化智能體，進一步驅動政務效能全面躍升。

根據深圳新聞網報導，福田區政務大模型2.0版以全尺寸DeepSeek R1為核心底座，採用混合專家架構（MoE）與強化學習技術，並依託國產算力平台實現本地化細分領域訓練，構建「人機協同、數智驅動」的新型政務工作模式，解決了傳統政務大模型在算力消耗高、響應不穩定和專業性上的不足。

目前，福田區已上線11大類70名「數智員工」，覆蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等政務服務全鏈條，並實現從需求識別、模型訓練到場景應用與優化迭代的閉環運行。

例如，「執法文書生成助手」可在秒級生成初稿，民生訴求分撥準確率從70%提升至95%，「AI任務督辦助手」使跨部門任務分派效率提高80%，按時完成率提升25%。在招商引資領域，「AI招商助手」能將企業篩選效率提升30%，幾分鐘不到便可完成目標行業及企業信息分析。

此外，福田區還構建了數智融合平台，整合了近10年1.2億條政務數據，打造覆蓋政策法規、辦事指南、歷史案例等領域的專屬知識圖譜。通過與DeepSeek模型的深度融合，該平台能精准滿足特定領域的複雜需求，將定制化智能體生成時間從數天縮短至分鐘級，大幅提高了政務效率。

為保障AI技術的安全合規應用，福田區首創政務輔助智能機器人「基本法」，從技術標準、應用範圍、安全管理到監管要求建立了一套完整規範，為AI數智員工的合法合規運行提供制度保障。