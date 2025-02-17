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大陸 大陸焦點 特派現場

南韓暫停下載DeepSeek　陸：避免經貿科技問題泛政治化

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲DeepSeek涉及的資安風險引起關注。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

南韓政府17日宣布暫停下載DeepSeek，原因是未符合當地的個資保護法。對此，中國大陸外交部表示，希望有關國家避免採取將經貿科技問題泛安全化、政治化的做法。

大陸外交部發言人郭嘉昆17日在記者會上被問到相關問題，他指出，「中國政府一貫要求中國企業在嚴格遵守當地法律法規的基礎上開展海外運營。」

郭嘉昆強調，「我們也希望有關國家避免採取將經貿科技問題泛安全化、政治化的做法。」

▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

另外，南韓、美國、日本外長15日在德國慕尼黑舉行會談，三國在聯合聲明中首次表示「支持台灣有意義地參與適當國際組織，強調維持台海和平穩定的重要性」。

對此，郭嘉昆表示，「我們歷來堅決反對有關國家拼湊小圈子，干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立，已向有關國家提出嚴正交涉。」

郭嘉昆重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對台獨分裂，「台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國的原則來處理。」

郭嘉昆強調，亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋盤，「我們敦促有關方面切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗，加劇地區局勢緊張。」

郭嘉昆還說，中國將堅定捍衛領土主權和海洋權益，同時致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧。

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