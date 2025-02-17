　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

微信「AI搜索」接入DeepSeek　哪些人可搶先測試？

▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲微信正測試接入DeepSeek。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊16日證實，微信的搜索功能正在灰度測試接入DeepSeek-R1，部分測試用戶已可看到「AI搜索」的字樣，免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元的搜尋體驗。不過，由於還正處於測試階段，大多數用戶都還無法使用，因此對新功能有非常多的好奇與疑問。

Q：哪些用戶可使用「AI搜索」新功能？

A：據騰訊說法，「AI搜索」目前處於「灰度測試」階段，只有隨機的部分用戶可試用，被「灰度」到的用戶，可在對話框頂部的搜索入口，看到「AI搜索」字樣，點擊進入後，就可以開始使用。

▼被「灰度」到的用戶，可看見「AI搜索」的功能。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲▼微信「AI搜索」接入DeepSeek。（圖／翻攝藍鯨新聞）

Q：「AI搜索」有何功能？

A：點擊「AI搜索」後會出現輸入框，輸入文字之後，還可以選用「快速回答」或「深度思考」兩個模式。

「快速問答」模式，提供最常用，快速高效的回答，其實就是微信在2024年中推出的AI問答功能，微信搜索除了提供常規的搜索結果外，還會在結果頁頂部顯示AI生成（AIGC）的答案。

「深度思考」模式，則是由DeepSeek-R1模型經過長思考而提供的更全面的回答，使用過程中，該模式會展示思考推理的流程，和獨立的DeepSeek App相同。

▼「深度思考」給出的回答。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲▼微信「AI搜索」接入DeepSeek。（圖／翻攝藍鯨新聞）

Q：「AI搜索」的數據來源包含公眾號嗎？

A：微信AI搜索接入的DeepSeek支持聯網搜索（用戶無需手動選擇），基於公眾號等豐富的微信生態內容，以及全網優質內容，能為用戶提供更全面的高質量回答。

Q：微信的搜索場景為什麼要接入大模型？

A：大模型可以提升搜索的智能化和精準度，如更好理解用戶的搜索意圖，分析和處理複雜的查詢內容等。結合用戶需求，騰訊在搜索場景中接入了包括混元、DeepSeek在內的大模型，進一步豐富用戶的搜索體驗。

Q：AI搜索會使用用戶微信內的朋友圈、聊天等個人訊息嗎？

A：AI搜索只整合公眾號及互聯網其他公開訊息，不會使用用戶的個人訊息和相關隱私訊息。

▼DeepSeek近期受到大量關注。（圖／路透社）

▲▼Deepseek。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女國道未繫安全帶挨罰！不滿提告：我胸部大會破皮
21歲女接客亡！裸身陳屍曼谷飯店　最後身影曝光
柯爸離世　陳佩琪曝3張合照悼：懷念您
爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術
快訊／柯爸病逝！柯媽媽「邊走邊掉淚」悲赴殯儀館
快訊／咖哩大神超猛神射秀　奪2025全明星賽MVP
快訊／大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了
柯爸反對柯文哲從政　228事件失去父親「不想再失去兒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

安排電詐受害者遣返　陸公安部官員赴妙瓦底

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

罵遊客「小人」　大陸導遊零下13度強迫購物「不買下車」

微信「AI搜索」接入DeepSeek　哪些人可搶先測試？

35歲男做20個伏地挺身後…「右肺剩三分之一」　醫警告：險喪命

《哪吒2》今衝擊全球票房前10　《獅子王》快被擠下榜

提醒司機別玩手機！　乘客慘被「半路趕下車」

DeepSeek帶動杭州科技熱　央視歸功習近平

百度宣布：全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能

因應DeepSeek競爭壓力　中國科技企業動作頻頻

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

安排電詐受害者遣返　陸公安部官員赴妙瓦底

時隔6年多　習近平再與民企座談：雷軍、曾毓群在列

罵遊客「小人」　大陸導遊零下13度強迫購物「不買下車」

微信「AI搜索」接入DeepSeek　哪些人可搶先測試？

35歲男做20個伏地挺身後…「右肺剩三分之一」　醫警告：險喪命

《哪吒2》今衝擊全球票房前10　《獅子王》快被擠下榜

提醒司機別玩手機！　乘客慘被「半路趕下車」

DeepSeek帶動杭州科技熱　央視歸功習近平

百度宣布：全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能

因應DeepSeek競爭壓力　中國科技企業動作頻頻

慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　 北港燈會延長展期至3月2日

「柯爸」病逝享耆壽94歲　朱立倫：盼柯文哲、柯家人節哀珍重

王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」

針對《幻獸帕魯》？任天堂申請23項專利...幾乎全被駁回

巨胸寫真女星不倫黨主席！　醜聞曝光消失3月卻爆紅…寫真集賣光

勇鷹高教機首次失事　漢翔：全力配合調查

台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

嘉義海線最新「美式露營車」！看海喝咖啡超忘憂　還能免費唱KTV

【蝦皮蝦餅分不清】阿嬤說路上有賣蝦餅...找了好久發現是店到店啦XD

大陸熱門新聞

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　導演餃子分潤曝光

DeepSeek帶動杭州科技　央視歸功習近平

百度宣布：全面接入DeepSeek

春晚「扭秧歌」機器人　賣40萬元瞬間缺貨

《哪吒2》海底煉獄真實存在？　

因應DeepSeek競爭壓力　中企動作頻頻

金價跳水照樣買！陸民眾抱怨黃牛搶購

《哪吒2》今衝擊全球票房前10

35歲男減肥做20個伏地挺身後「肺炸了」

《哪吒》導演只靠兩電影　成票房最高大陸導演

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

人民日報：福建兩岸示範區投資逾千億元

首度公開《哪吒2》被刪減片段　

更多熱門

相關新聞

即／南韓「全面中斷」DeepSeek下載！

即／南韓「全面中斷」DeepSeek下載！

南韓直屬於國務總理的機構「個人情報委員會」宣布，將暫時全面中斷DeepSeek在南韓的服務。

DeepSeek帶動杭州科技　央視歸功習近平

DeepSeek帶動杭州科技　央視歸功習近平

百度宣布：全面接入DeepSeek

百度宣布：全面接入DeepSeek

因應DeepSeek競爭壓力　中企動作頻頻

因應DeepSeek競爭壓力　中企動作頻頻

微信接入DeepSeek　AI搜索可「深度思考」

微信接入DeepSeek　AI搜索可「深度思考」

關鍵字：

微信DeepSeekAI搜索灰度測試

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面