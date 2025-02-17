微信「AI搜索」接入DeepSeek　哪些人可搶先測試？

▲微信正測試接入DeepSeek。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊16日證實，微信的搜索功能正在灰度測試接入DeepSeek-R1，部分測試用戶已可看到「AI搜索」的字樣，免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元的搜尋體驗。不過，由於還正處於測試階段，大多數用戶都還無法使用，因此對新功能有非常多的好奇與疑問。

Q：哪些用戶可使用「AI搜索」新功能？

A：據騰訊說法，「AI搜索」目前處於「灰度測試」階段，只有隨機的部分用戶可試用，被「灰度」到的用戶，可在對話框頂部的搜索入口，看到「AI搜索」字樣，點擊進入後，就可以開始使用。

▼被「灰度」到的用戶，可看見「AI搜索」的功能。（圖／翻攝藍鯨新聞）



Q：「AI搜索」有何功能？

A：點擊「AI搜索」後會出現輸入框，輸入文字之後，還可以選用「快速回答」或「深度思考」兩個模式。

「快速問答」模式，提供最常用，快速高效的回答，其實就是微信在2024年中推出的AI問答功能，微信搜索除了提供常規的搜索結果外，還會在結果頁頂部顯示AI生成（AIGC）的答案。

「深度思考」模式，則是由DeepSeek-R1模型經過長思考而提供的更全面的回答，使用過程中，該模式會展示思考推理的流程，和獨立的DeepSeek App相同。

▼「深度思考」給出的回答。（圖／翻攝藍鯨新聞）



Q：「AI搜索」的數據來源包含公眾號嗎？

A：微信AI搜索接入的DeepSeek支持聯網搜索（用戶無需手動選擇），基於公眾號等豐富的微信生態內容，以及全網優質內容，能為用戶提供更全面的高質量回答。

Q：微信的搜索場景為什麼要接入大模型？

A：大模型可以提升搜索的智能化和精準度，如更好理解用戶的搜索意圖，分析和處理複雜的查詢內容等。結合用戶需求，騰訊在搜索場景中接入了包括混元、DeepSeek在內的大模型，進一步豐富用戶的搜索體驗。

Q：AI搜索會使用用戶微信內的朋友圈、聊天等個人訊息嗎？

A：AI搜索只整合公眾號及互聯網其他公開訊息，不會使用用戶的個人訊息和相關隱私訊息。

▼DeepSeek近期受到大量關注。（圖／路透社）

