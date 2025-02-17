微信測試接入DeepSeek　騰訊股價一度暴漲逾7％

▲騰訊。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

微信正式灰度測試接入DeepSeek之後，騰訊股價今日一度漲超過7.5％、重返500元（港元，下同）。由於DeepSeek爆紅，機構評估，本輪股市反彈建立在對科技趨勢的樂觀情緒，將帶來對整體大陸資產的重估。

2月17日早盤，港股騰訊及相關概念股突然暴漲，騰訊控股一度漲超過7.5％，市值暴增約3200億元（約合新台幣1兆3400億元）；至截稿時，騰訊股價為496.2元，漲幅縮小至4.51％，總市值4.55兆元。

高盛此前指出，DeepSeek的崛起，為中概科技股帶來了中長期價值重估的機會。高盛維持對MSCI中國指數的超配評級，預計該指數今年將上漲14％。

中金公司認為，本輪股市反彈的本質是建立在對科技趨勢的樂觀情緒上，本輪大漲的主要催化因素是DeepSeek爆紅，帶來對科技和整體中國資產的重估情緒。

綜合陸媒報導，微信「搜一搜」功能近日正式灰度測試接入DeepSeek，被灰度到的用戶，可在對話框頂部搜尋入口，看到「AI搜索」字樣，點擊進入後，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型。

▲微信「AI搜索」接入DeepSeek。（圖／翻攝藍鯨新聞）

所謂「灰度測試」，指的是在某項產品或應用正式發布前，選擇特定人群試用，並逐步擴大試用者數量，以便及時發現和糾正其中的問題，由「灰」到「黑」。

對於部分獲得測試資格的用戶，在聊天界面頂部進入搜尋欄，頁面會出現「AI搜索」入口，點擊後出現輸入框，並有「快速問答」、「深度思考」兩個選項可選。

騰訊方面表示，騰訊多個產品正在探索接入DeepSeek，如騰訊雲AI代碼助手、騰訊元寶等。

業內人士認為，微信這次接入DeepSeek，更大的願景在於AI搜尋。通過微信AI搜尋，可以整合公眾號文章、影音號、小程序服務、朋友圈、網頁等內容，以往的公眾號歷史文章、影音號長短影片等內容創作，都可能因AI推薦被重新發現。