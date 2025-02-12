6萬買5票！雲林男偷吃步選大埤農會代表　搜索隔日火速被起訴

▲參選雲林縣大埤鄉農會代表的李姓男子涉嫌行賄買票遭起訴。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅、黃資真／雲林報導

雲林縣基層農會小組長、副組長及會員代表選舉即將在3天後的2月15日舉行，卻爆出其中一名參選大埤鄉農會代表的李姓男子涉嫌行賄以6萬元買票，檢方11日執行搜索帶回李男在內等9人到案說明，因李男坦承犯案，檢方火速於隔日偵結起訴李男，其餘涉案5人予以不起訴處分。

檢方指出，李男為大埤鄉農會之會員，並登記參選該農會第20 屆怡然村農事小組會員代表之候選人，盧姓、蘇姓、陳連姓、陳姓、張謝姓等5人亦是雲林縣大埤鄉農會之會員，且為第20屆怡然村農事小組會員代表有選舉權之人。

第20屆怡然村農事小組共5人參選，將選3席代表，李男為了當選，在今年2月7日、8日行賄，以1萬元向盧姓、陳連姓、陳姓、張謝姓等4名會員；2萬元向蘇姓會員買票。

雲林地檢署自斗南分局提報情資後，本署檢察長黃智勇認為情資具體明確，旋指派本署彭彥儒進行偵辦，經指揮雲林縣警察局斗南分局、雲林縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局雲林縣調查站組成專案小組共同偵辦，蒐證完備後，向臺灣雲林地方法院聲請搜索票獲准，於2月11日執行搜索，並傳喚、通知李男及會員共9人到案說明。

李男坦承收賄，檢方認為無羈押必要，具保10萬元，並火速於2月12日起訴，另收賄5人因承認收賄犯行，並繳回犯罪所得，予以職權不起訴處分。

雲林地檢署呼籲本週六（即114年2月15日）將舉行的雲林縣基層農會小組長、副組長及會員代表選舉，有意參選者及其樁腳，切勿以行賄方式尋求當選，依據農會法第47條之1規定，行賄及受賄者，最重均可判處有期徒刑3年。另根據鼓勵檢舉妨害選舉要點第3點規定，查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，每一檢舉案件給與獎金200萬元，查獲農會代表或其他樁腳行賄者，每一檢舉案件給與獎金50萬元，若民眾發現有妨害檢舉情事，可撥打檢舉專線0800-027-099（撥通後再按「4」），且檢舉資料絕對保密。