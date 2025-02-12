　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6萬買5票！雲林男偷吃步選大埤農會代表　搜索隔日火速被起訴

▲▼ 參選雲林縣大埤鄉農會代表的李姓男子涉嫌行賄買票遭起訴。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

▲參選雲林縣大埤鄉農會代表的李姓男子涉嫌行賄買票遭起訴。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅、黃資真／雲林報導

雲林縣基層農會小組長、副組長及會員代表選舉即將在3天後的2月15日舉行，卻爆出其中一名參選大埤鄉農會代表的李姓男子涉嫌行賄以6萬元買票，檢方11日執行搜索帶回李男在內等9人到案說明，因李男坦承犯案，檢方火速於隔日偵結起訴李男，其餘涉案5人予以不起訴處分。

檢方指出，李男為大埤鄉農會之會員，並登記參選該農會第20 屆怡然村農事小組會員代表之候選人，盧姓、蘇姓、陳連姓、陳姓、張謝姓等5人亦是雲林縣大埤鄉農會之會員，且為第20屆怡然村農事小組會員代表有選舉權之人。

第20屆怡然村農事小組共5人參選，將選3席代表，李男為了當選，在今年2月7日、8日行賄，以1萬元向盧姓、陳連姓、陳姓、張謝姓等4名會員；2萬元向蘇姓會員買票。

▲▼ 參選雲林縣大埤鄉農會代表的李姓男子涉嫌行賄買票遭起訴。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

雲林地檢署自斗南分局提報情資後，本署檢察長黃智勇認為情資具體明確，旋指派本署彭彥儒進行偵辦，經指揮雲林縣警察局斗南分局、雲林縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局雲林縣調查站組成專案小組共同偵辦，蒐證完備後，向臺灣雲林地方法院聲請搜索票獲准，於2月11日執行搜索，並傳喚、通知李男及會員共9人到案說明。

李男坦承收賄，檢方認為無羈押必要，具保10萬元，並火速於2月12日起訴，另收賄5人因承認收賄犯行，並繳回犯罪所得，予以職權不起訴處分。

雲林地檢署呼籲本週六（即114年2月15日）將舉行的雲林縣基層農會小組長、副組長及會員代表選舉，有意參選者及其樁腳，切勿以行賄方式尋求當選，依據農會法第47條之1規定，行賄及受賄者，最重均可判處有期徒刑3年。另根據鼓勵檢舉妨害選舉要點第3點規定，查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，每一檢舉案件給與獎金200萬元，查獲農會代表或其他樁腳行賄者，每一檢舉案件給與獎金50萬元，若民眾發現有妨害檢舉情事，可撥打檢舉專線0800-027-099（撥通後再按「4」），且檢舉資料絕對保密。

▲▼ 參選雲林縣大埤鄉農會代表的李姓男子涉嫌行賄買票遭起訴。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不只是練習賽！韓媒曝台韓戰G2先發
22元外送發票中千萬！獎金沒人領爆糾紛
國道血滴子！天外飛來巨輪砸對向賓士　恐怖瞬間曝
快訊／民眾在亞灣「疑撈到屍塊」　警方送驗比對中
威力彩狂飆12億！3星座「受到財神眷顧」　快手刀衝了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

20歲富二代「買凶槍殺自己」！拜託同窗好友幫他...慘遭坑騙670萬

萬里雞舍陷火海！粗心屋主出門忘關火　雞隻、2隻狗活活燒死

台南某補習班爆虐童！又涉非法經營托嬰　教育局：停止招生3個月

楊梅火燒車4死4傷！家屬背鉅額醫療費　慈善團體伸援手捐40萬

竹北狂男拒檢竟二度衝撞！把警車撞到四腳朝天　3警受傷

22元外送發票中千萬！獎金沒人領爆糾紛　幸運兒怒告foodpanda

國道血滴子！天外飛來巨輪砸對向賓士...駕駛送醫　恐怖瞬間曝

快訊／高雄碎屍案！民眾在亞灣「疑撈到屍塊」　警方送驗比對中

台南轎車撞民宅、車輛後翻覆　機車起火！駕駛酒測值0.83

特教助理員涉性騷+恐嚇學生　家長控校方包庇！桃園教育局回應了

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

20歲富二代「買凶槍殺自己」！拜託同窗好友幫他...慘遭坑騙670萬

萬里雞舍陷火海！粗心屋主出門忘關火　雞隻、2隻狗活活燒死

台南某補習班爆虐童！又涉非法經營托嬰　教育局：停止招生3個月

楊梅火燒車4死4傷！家屬背鉅額醫療費　慈善團體伸援手捐40萬

竹北狂男拒檢竟二度衝撞！把警車撞到四腳朝天　3警受傷

22元外送發票中千萬！獎金沒人領爆糾紛　幸運兒怒告foodpanda

國道血滴子！天外飛來巨輪砸對向賓士...駕駛送醫　恐怖瞬間曝

快訊／高雄碎屍案！民眾在亞灣「疑撈到屍塊」　警方送驗比對中

台南轎車撞民宅、車輛後翻覆　機車起火！駕駛酒測值0.83

特教助理員涉性騷+恐嚇學生　家長控校方包庇！桃園教育局回應了

吃湯圓脹氣、胃酸逆流？中醫教按「3部位」快速緩解　喝1飲料也能輕鬆消化

六堆祈福尖炮城新亮點！SDGs棒球尖炮城　總獎金40萬

藍發動罷免案被抓包狂抄名冊　綠營準備法律戰因應

Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

日本隊12強不敵台灣拍成紀錄片！監督：經典賽將組更強陣容

Honda「全尺寸旗艦休旅」新年式升級！3.5升V6動力折新台幣147萬起

分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

小炳憶「與大S通2hrs越洋電話」　生前暖舉感動他：非常有愛

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理　親親合照送干貝奶油燒

跟女友同居！海王劈腿「用LINE超狂1招」跟學妹聊天：每天重複做

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

社會熱門新聞

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

空姐遭轉彎聯結車「捲入輪下輾斃」！　長榮航空回應了

高雄碎屍嫌「昔日下屬」：他是狠角色！　腳下塞滿現鈔

即／跟台大教授爆共吃美魔女！　成大副校長親筆信曝光

碎屍魔親弟照片曝！通緝失聯「生死不明」　

即／宜蘭機車行大火！4店面燃燒釀9傷

北監製作花燈又得獎！李宗瑞：懂得自省

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

即／陳怡君疑涉貪！服務處遭搜索　檢帶回10人調查

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

更多熱門

相關新聞

快訊／雲林民宅2F全面燃燒！1女送醫搶救中

快訊／雲林民宅2F全面燃燒！1女送醫搶救中

雲林縣褒忠鄉潮厝村一處民宅今(11日)中午11時35分許傳出火警，警消接獲通報，現場惟2層樓建物，2樓處起火燃燒，有明顯火煙、全面燃燒，且屋主妹妹蔡女(44歲)受困；警消立即出動6車、24人到場搶救，並於12時08分在2樓處救出蔡女，但她已經意識模糊，對痛尚有反應，後續緊急送往北港媽祖醫院插管搶救；現場火勢於12時13分控制、17分撲滅，燃燒面積約60平方公尺，詳細起火原因尚待釐清。

雲林炭火燒肉店火警　12人緊急疏散

雲林炭火燒肉店火警　12人緊急疏散

雲林詔安客家日「二崙旺新春」8日登場

雲林詔安客家日「二崙旺新春」8日登場

「雲菁人才培育年」領航雲林人才發展

「雲菁人才培育年」領航雲林人才發展

120位女校長齊聚展現教育力量

120位女校長齊聚展現教育力量

關鍵字：

雲林行賄選舉農會代表大埤鄉

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

蘋果春季新品無預警上架

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面