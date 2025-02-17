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大學生換新筆電趁現在！ASUS下殺7千有找　Acer現省1萬5

Acer宏碁14吋Ultra 7輕薄效能AI筆電（圖／momo提供）

▲電商平台精選多款熱銷筆電，滿足學生族群的開學換機需求。圖為Acer 14吋Ultra 7輕薄效能AI筆電。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

全台各大專院校陸續開學，電商平台瞄準學生返校需求，針對3C商品祭出採購優惠，包括輕薄文書筆電、電競筆電，以及現在正夯的AI筆電，指定筆電下殺6折起，另外還有ASUS筆電7千有找、Acer筆電現省1萬5，預算有限的學生族不妨趁這波換機，幫自己大省荷包。

大學生經常跑堂上課，筆電需要輕薄、便攜，又能高續航，想要升級3C學習利器迎接新學期到來，東森購物網精選ASUS華碩、Acer宏碁、MSI微星、Lenovo聯想等多款高CP值筆電，以ASUS系列筆電來說，Vivobook 15限時優惠現省3千，下單再折300元，開學超優惠；娛樂、學業兼具的TUF 15吋電競筆電，加價再升級記憶體與容量，活動期間，購買指定機型享最高回饋23%，讓學生族群可以實惠價格入手。

東森購物網開學筆電優惠（圖／翻攝自東森購物網）

▲現在購買指定筆電享高額回饋最划算。（圖／翻攝自東森購物網）

數位化時代，筆電已成為大學生不可或缺的學習工具，尤其智慧科技的快速發展，AI PC話題熱度不減，市場接受度不斷提升，逐漸成為筆電銷售主流，也推動3C筆電市場迎來新一波換機潮。為滿足開學族群的消費需求，momo購物網即日起至2月28日推出「備戰開學煥新計畫」，指定筆電最低6折起，同時搭上這波AI PC熱潮，精選多款熱銷機型，滿足學生與專業用戶的需求。

其中，銷售霸榜的MSI微星15.6吋i5 RTX4050 電競筆電，限時83折優惠25,900元，適合遊戲與多工處理需求；Acer宏碁14吋Ultra 7輕薄效能AI筆電，現折萬元後僅28,499元，兼具便攜性與高效能；HP惠普Omni Book Ultra Flip 14-fh0021TU 14吋翻轉AI筆電，優惠價69,900元，適合創意工作者與行動辦公族群；ASUS華碩15.6吋Copilot+PC AI筆電，特惠37,900元，為AI應用與生產力需求提供更智慧的選擇。

隨著新學期到來，3C裝備也要「迎新」。Yahoo奇摩購物觀察，筆電與平板買氣旺，其中「輕薄文書筆電」與「電競筆電」最受青睞。站上即日起至2月23日推出「開學採買季」，優惠全面開跑，3C、外宿家電5折起、筆電最低6,999元，像是限時推出輕薄小巧的ASUS E210下殺免7千、Acer Swift Go 14吋AIOLED筆電現省1萬5；搭載Intel頂級效能處理器與NVIDIA顯卡的Lenovo LOQ 電競筆電，現折上萬元再送滑鼠、耳機及防水藍牙喇叭；msi微星Thin 15電競筆電入手免2萬。

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