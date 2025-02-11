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南投觀光業招待150弱勢兒少　寒假尾聲3天2夜暢遊各大景點

▲南投觀光業招待150位弱勢兒童及少年在寒假開學前暢遊各景點。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投觀光業招待150位弱勢兒童及少年在寒假開學前暢遊各景點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

各級學校於今天開學，南投觀光旅宿業者特別招待150位弱勢兒童及少年，在春節連假結束的寒假尾聲安排漫步小旅行、暢遊各景點，三天二夜活動的食宿全部免費。

本次活動從2月4日起至6日止，路線包括南投市、草屯鎮、埔里鎮、魚池鄉、到仁愛鄉等景點，陸續住進清境特色民宿、暢遊九族文化村，青青草原觀賞綿羊秀、馬術秀、泡泡秀，還有清境天空步道俯瞰清境高空美景、小瑞士花園、泰雅渡假村、妮娜巧克力夢工廠及九九峰動物樂園等。

▲南投觀光業招待150位弱勢兒童及少年在寒假開學前暢遊各景點。（圖／南投縣政府提供）

▲南投觀光業招待150位弱勢兒童及少年在寒假開學前暢遊各景點。（圖／南投縣政府提供）

其中4日在清境農場國民賓館晚餐，除了出遊的孩子們玩得不亦樂乎，副縣長王瑞德也頒感謝狀給清境農場，同時感謝清境觀光協會，號召旅宿業參與公益活動，不但提供遊覽車接駁、房間住宿、餐食，還免費暢遊景點，期盼公私部門繼續合作、集合資源，陪伴弱勢兒少成長與茁壯。

▲南投觀光業招待150位弱勢兒童及少年在寒假開學前暢遊各景點。（圖／南投縣政府提供）

▲南投觀光業招待150位弱勢兒童及少年在寒假開學前暢遊各景點。（圖／南投縣政府提供）

清境觀光協會理事長張宏毅表示，「南投旅宿業觀光業界回饋社會公益活動」已辦理多年，因疫情影響曾中斷三年，112年協會號召觀光旅宿業者重啟辦理活動，今年度的活動規模還更擴大。

本次受邀弱勢兒童及少年，主要來自社團法人台灣彩虹雙福協會、社團法人南投縣以琳社會福利關懷協會、財團法人南投縣永山宮附設南投縣私立玄愛兒少關懷家園、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設南投縣私立家扶希望學園及南投家扶中心-南投分事務所等5個社福單位。

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