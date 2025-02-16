酒後互看不爽！弘仁會、松聯幫北市東區開打　2人中刀送醫

記者張君豪／台北報導



竹聯幫弘仁會4名幫眾8日凌晨到北市大安區忠孝東路四段威斯汀酒店飲酒作樂，但消費結束下樓時，遭遇另一包廂消費結束的松聯幫柯男等6人，雙方因細故互看不順眼，在酒店樓下發生肢體衝突，打群架過程中，竹聯幫弘仁會陳男（40歲）持摺疊刀殺傷松聯幫柯男（30歲）與黃男（22歲），兩人當場血流如注，緊急送醫治療，所幸並無生命危險。

▲弘仁會與松聯幫10人在東區街頭動刀鬥毆，警方事後逮捕動刀陳男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）







轄區大安警方調查，當時雙方人馬都在威斯汀酒店內消費，凌晨結束後各自下樓準備離去，卻因細故看不順眼嗆聲，雙方大打出手，衍生成兩幫派鬥毆且持刀傷人的重大衝突意外。大安警方出動快打部隊警力10多人到場、發現柯男、黃男有身上有明顯刀傷，警方立即協助相關人等就醫治療，並將在場3名涉案人依妨害秩序現行犯逮捕，循線追查、在附近查到松聯幫另2名盛姓、謝姓持鋁棒助威的成員到案說明。

由於弘仁會成員持刀殺傷對方後逃之夭夭，大安警方即組成專案小組追捕其餘逃逸人員，鎖定弘仁會涉案人陳男、林男、黃男、魏男等4名犯嫌身分，警方報請台北地檢署檢察官黃珮瑜指揮，14日持台北院檢核發拘搜票到北市大安、文山等地依法拘提傷者人陳男及弘仁會涉案4人到案，訊後依涉犯組織犯罪條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署複訊。





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