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台南女遭鄰居「監視器猛拍」狂吞13張罰單！法官判全部撤銷

▲▼ 監視器。（示意圖／Unsplash）

▲台南一名孫姓女子的鄰居在門口裝設監視器，瘋狂檢舉他們家違規。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名孫姓女子的鄰居裝設監視器，連續拍下了她13次騎車出門違規的行為，導致她被開罰1萬1,300元。孫女申訴後被駁回，提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後，撤銷原處分，全案仍可上訴。

根據判決書內容，孫女主張，鄰居在住處安裝固定式監視器，並且用監視器畫面檢舉，導致他們一家受到龐大的行程裁罰，行為屬於長期且持續窺探他們一家人，這種惡意檢舉的手段與工具，合法性不宜，已構成妨礙秘密罪。

對此，台南市交通局主張，本案舉發機關的員警接獲民眾檢舉，得知孫女有附載座人未依規定戴安全帽、駕車右轉彎未使用方向燈、不依規定兩段式左轉等違規行為，檢舉民眾有提供監視器錄影光碟影像佐證，員警查證屬實後依法製單舉發。

台南市交通局指出，違規的車牌號碼、車型及車體顏色、事發地點都清楚顯示且場景、光影及色澤等均自然呈現，並非人為造作，而是直接拍攝所得，難認有造假的情況，且影像中的事證，已可認定孫女確實有違規事實，員警自應舉發。

台南市交通局說，檢舉人所提出的監視器、影像拍攝地點，是位在孫女家門口的騎樓，騎樓屬於公眾通行的道路，駕駛人及車輛在道路上的行動、移動軌跡，且拍攝的影像僅跟孫女使用的車輛相關，並非私密敏感事項，或易與其他資料結合為詳細之個人檔案，尚難認有違反隱私權而取得之證據，且照片所示為公共空間，是不特定大眾均可共見，沒有合理隱私權期待可言，也就不能以隱私權保護為由，否定監視器之證據能力。

不過，高雄高等行政法院法官認為，從證據當中可以得知，這些違規行為是檢舉人在孫女隔壁設置監視器，透過這種方式持續蒐證鄰居在公共場域的交通行為，以及車牌等足以辨識人別之個人資料，經過權衡、對比受舉發之交通違規情節及原告之私人活動及隱私、個人資料自主、行動自由所受侵擾程度，明顯有輕重失衡而失其比例，依照社會通念，已經超過合理範圍，舉發機關一旦援用所得蒐證證據，其行政作為顯逾比例原則，故應不予援用。

法官認定，檢舉人透過這種方式，持續注視、監看、接近孫女的私人領域活動，舉發機關若援用這些檢舉證據，行政行為顯非以誠實信用之方法為之，應不予以援用，最終裁定撤銷原處分。

 
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