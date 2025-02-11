　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光爆「女友人也在房內」案情大逆轉

泰國眾議院國會議員猜言帕宛被控性侵台灣籍遊客。（圖／翻攝ปูอัด ไชยามพวาน สส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม臉書）

▲泰國眾議院國會議員猜言帕宛被控性侵台灣籍遊客。（圖／翻攝ปูอัด ไชยามพวาน สส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม臉書）

圖、文／CTWANT

2名台灣籍女子今年1月到泰國旅遊，其中1人卻疑似遭到泰國眾議院國會議員猜言帕宛（ChaiyamparwaanManpianjit）性侵，目前法院已發出逮捕令。不過，有知情人士透露，雙方是自願發生關係，更爆料警方勒索40萬泰銖，否則就提交性侵，如今監視器曝光，案情疑似逆轉了。

據了解，猜言帕宛曾是已遭解散的前進黨（Move Forward）的國會議員，2023年11月因涉及性騷擾醜聞被開除，他隨後加入小黨泰進步黨（Thai Progress），才保住自己的國會議員身分。

不料今年1月9日，25歲台灣女遊客到警局報案，聲稱凌晨2點左右在酒吧遇見猜言帕宛，2人一起喝酒，對方提議送她回住宿地點，卻趁她喝醉酒時侵犯。警方立案調查後認為確有此事，因此向清邁地方法院申請逮捕令。

泰議員被爆性侵台女遊客「疑是雙方合意」　監視器曝光…案情逆轉了

▲知情人士爆料雙方是出於自願。（圖／翻攝自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）

根據《bangkokbiznews》、《Daily News》報導，知情人士透露，猜言帕宛仍在曼谷，將於2月20日前到清邁自首。雖然遭同僚施壓，要求不要濫用特權，但他依舊沒有辭掉議員職務的打算。另外，警方還威脅付40萬泰銖的費用，已撤銷此案。

知情人士進一步說明，猜言帕宛和台灣女遊客發生關係，是出於雙方自願，「如果這是性侵，為什麼她的朋友不幫忙？房間裡有3個人」而事情發生後，警方並未到現場收集證據，僅聽信受害者的片面說法，因此他的團隊和律師決定前往。

知情人士還指出，若觀看公布的監視器畫面，會發現猜言帕宛看起來並沒喝醉，也可以向酒吧查證。至於為何不發表聲明？是出於龐大的社會壓力，「無論我們說什麼，他們可能都不會相信」。

泰議員被爆性侵台女遊客「疑是雙方合意」　監視器曝光…案情逆轉了

▲監視器畫面曝光。（圖／翻攝自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）

不只如此，時常分享泰國資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang MaiElephant」也分享此案，看了完整的監視器影片，議員整場看起來相當遷就配合，認為「台女仙人跳的跡象嚴重，勢必要好好說明說明到底怎麼一回事情」。

其他網友看完後，也紛紛留言：「自己投懷送抱還要告性侵？」、「台女把對方帶回家的行為…請不要再害台灣人了」、「現代女性的指控都不能在第一時間就全盤盡信，因為最後反轉的案例實在太多了」、「台女先主動，後面就沒有什麼好說了！」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
大S猝逝／具俊曄痛失大S…昔放閃片被翻出　甜喊「幫妻剝100隻蝦」催淚
大S猝逝／汪小菲「惡魔」流年痛失前妻！命理師：「這時間點」會再出事
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」緊急送驗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光爆「女友人也在房內」案情大逆轉

羅馬尼亞大選結果「法院裁定無效」　總統宣布下台

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

澳洲「屍花」再盛開！民眾排隊搶聞死老鼠腐臭　4月開花3次原因曝

遊日東北朝聖樹冰　台網友「墜1.5m深雪洞」！驚魂1小時險凍死

台灣客助攻！　熊本住宿人數、觀光消費額雙創新高

AI縮短工作時間！韓最大在野黨提「周休3日」　籲追加編列30兆預算

打疫苗後罹罕病！29歲男「大腦嚴重退化」失憶癲癇　絕望輕生亡

大S越南人氣高！突然病逝粉絲嚇爆　「搶打流感疫苗」掀熱潮

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【過年2選1小遊戲】符合題目就按進水盆　兒女被老爸「當籃球狂壓」XD

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

南韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光爆「女友人也在房內」案情大逆轉

羅馬尼亞大選結果「法院裁定無效」　總統宣布下台

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

澳洲「屍花」再盛開！民眾排隊搶聞死老鼠腐臭　4月開花3次原因曝

遊日東北朝聖樹冰　台網友「墜1.5m深雪洞」！驚魂1小時險凍死

台灣客助攻！　熊本住宿人數、觀光消費額雙創新高

AI縮短工作時間！韓最大在野黨提「周休3日」　籲追加編列30兆預算

打疫苗後罹罕病！29歲男「大腦嚴重退化」失憶癲癇　絕望輕生亡

大S越南人氣高！突然病逝粉絲嚇爆　「搶打流感疫苗」掀熱潮

南韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

盤點每天吃早餐3大好處：有助精神飽滿、提升專注力

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光爆「女友人也在房內」案情大逆轉

「5個護眼小習慣」幫助減緩酸澀　「20-20-20」法則趕快學起來

快訊／台灣星巴克宣布2／12起漲價！連3天買一送一

30年回憶殺《亂馬1／2》聲優訪台　化身小茜清唱片尾曲粉絲嗨

楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

Volvo「越野版電動休旅」亮相！搭全地形胎+車頂架、台灣有望導入

2025台灣燈會桃園警犬隊　出動3隻警犬擔當防爆安檢任務

高於過去5年同期　桃園腸病毒就診今年迄2／4逾六千人次

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

23歲女台上熱舞　突然倒地死亡

彩券沒刮乾淨以為沒中　男差點扔掉1億元

羅馬尼亞大選被裁定無效　總統宣布下台

大S在越南擁高人氣　病逝掀流感疫苗搶打潮

日29歲俏護士色誘15歲少年！飯店徹夜激戰

以總理稱巴人可在沙烏地建國　利雅德譴責

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

路透：中國蠶食晶片市場　台廠生存受壓

29歲男打疫苗後腦部退化　2年後輕生亡

澳洲「屍花」第3次盛開　民眾排隊搶聞臭

更多熱門

相關新聞

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

泰國政府自2月5日開始切斷對緬甸的電力供應、石油銷售及網路訊號，導致大其力地區的詐騙與賭博產業大受打擊。由於電力短缺，當地多家賭場和詐騙集團陷入一片黑暗、無法正常運作，目前更傳出多家詐騙集團已解僱逾百名員工的消息，大批失業人員經由清萊府美塞檢查站返回泰國，而詐騙團夥可能試圖轉移至泰國，恐面臨泰國當局的強力鎮壓。

陳世凱期許台灣觀光「四平八穩」　米其林評比今年增2城市

陳世凱期許台灣觀光「四平八穩」　米其林評比今年增2城市

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客：非常挑釁

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客：非常挑釁

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

關鍵字：

泰國性侵台灣泰國議員監視器

讀者迴響

熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

即／威力彩10.8億開獎了

36%台男撐不到1分鐘！醫認證「4招自己練」愛愛更持久

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

具俊曄想和大S結婚真正原因曝！

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！

預言「大S婚姻最長3年」成真！他不捨憶內幕：看到具1人離台

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

即／又撈到人鼻！關鍵證據「頭顱」疑已遭碎屍魔剁碎

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面