泰議員性侵25歲台女？監視器曝光爆「女友人也在房內」案情大逆轉

▲泰國眾議院國會議員猜言帕宛被控性侵台灣籍遊客。（圖／翻攝ปูอัด ไชยามพวาน สส. เขตจอมทอง-บางขุนเทียน-ท่าข้าม臉書）

圖、文／CTWANT

2名台灣籍女子今年1月到泰國旅遊，其中1人卻疑似遭到泰國眾議院國會議員猜言帕宛（ChaiyamparwaanManpianjit）性侵，目前法院已發出逮捕令。不過，有知情人士透露，雙方是自願發生關係，更爆料警方勒索40萬泰銖，否則就提交性侵，如今監視器曝光，案情疑似逆轉了。

據了解，猜言帕宛曾是已遭解散的前進黨（Move Forward）的國會議員，2023年11月因涉及性騷擾醜聞被開除，他隨後加入小黨泰進步黨（Thai Progress），才保住自己的國會議員身分。

不料今年1月9日，25歲台灣女遊客到警局報案，聲稱凌晨2點左右在酒吧遇見猜言帕宛，2人一起喝酒，對方提議送她回住宿地點，卻趁她喝醉酒時侵犯。警方立案調查後認為確有此事，因此向清邁地方法院申請逮捕令。

▲知情人士爆料雙方是出於自願。（圖／翻攝自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）



根據《bangkokbiznews》、《Daily News》報導，知情人士透露，猜言帕宛仍在曼谷，將於2月20日前到清邁自首。雖然遭同僚施壓，要求不要濫用特權，但他依舊沒有辭掉議員職務的打算。另外，警方還威脅付40萬泰銖的費用，已撤銷此案。

知情人士進一步說明，猜言帕宛和台灣女遊客發生關係，是出於雙方自願，「如果這是性侵，為什麼她的朋友不幫忙？房間裡有3個人」而事情發生後，警方並未到現場收集證據，僅聽信受害者的片面說法，因此他的團隊和律師決定前往。

知情人士還指出，若觀看公布的監視器畫面，會發現猜言帕宛看起來並沒喝醉，也可以向酒吧查證。至於為何不發表聲明？是出於龐大的社會壓力，「無論我們說什麼，他們可能都不會相信」。

▲監視器畫面曝光。（圖／翻攝自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）



不只如此，時常分享泰國資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang MaiElephant」也分享此案，看了完整的監視器影片，議員整場看起來相當遷就配合，認為「台女仙人跳的跡象嚴重，勢必要好好說明說明到底怎麼一回事情」。

其他網友看完後，也紛紛留言：「自己投懷送抱還要告性侵？」、「台女把對方帶回家的行為…請不要再害台灣人了」、「現代女性的指控都不能在第一時間就全盤盡信，因為最後反轉的案例實在太多了」、「台女先主動，後面就沒有什麼好說了！」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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