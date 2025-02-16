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北漂妹遇神仙主管！三不五時「做便當」給她　網羨炸：好幸福

一名女網友在Dcard上發文，表示她的主管得知她北漂後，就三不五時會準備便當給她吃，目前已經吃了超過110種菜色。（示意圖／Pixabay）

▲原PO從實習到轉正職一年半時間，主管時常幫她帶便當。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

社會新鮮人剛入職場時，心情難免既緊張又期待，與主管的互動更是令人擔心，深怕得罪上司。不過，一名女網友分享，表示她從大學實習就在現在的公司，後來實習生轉正，在因緣際會下主管得知她是北漂，沒想到主管知道後就三不五時會準備便當給她吃，貼文一出立刻引起網友熱議。

該名女網友在Dcard以「那些主管幫我帶便當的日子」為題發文，表示自己是實習生轉正，從大四到現在已經在公司待了大約1年半的時間。由於剛進公司時，大家對她「身家調查」，因此主管在因緣際會下得知她是北漂讀書，獨自在外租房、晚餐當乞丐超人（購買打折食品）的慘況。

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原PO透露，當時她才剛到職一個禮拜，主管就開始三不五時會準備便當給她吃。從當時累積下來，目前已經吃了超過110種菜色，且每天的菜色都相當不一樣。

原PO表示，主管姐姐現在已經把她當成女兒在養，「而且我完全不挑食，什麼都好吃，偏偏她小孩很挑又難搞，投餵我讓她更有成就感。」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「這什麼佛心主管，都看起來超好吃耶。而且每天都有變化菜色，太幸福了吧」、「這什麼神仙主管」、「為什麼我沒有這種主管？」「天吶好幸福，我有這種上司，我一定認真更做嗚嗚」、「所以哪裡能找到這樣的主管呢」。

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