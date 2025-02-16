台灣燈會「光耀之球」故障！民眾排1小時苦等：看了個寂寞

▲台灣燈會光耀之球昨晚故障。（圖／交通部觀光署臉書）

圖文／CTWANT

2025台灣燈會在桃園熱鬧開跑，首日迎來滿滿人潮，A18主燈區和A19桃市府燈區人潮爆滿，而有民眾發現樂天棒球場的光耀之球故障，有人排1小時入場「看了個寂寞」。對此，桃市府體育局表示，已修復機器，16日晚上正常演出，也準備了備用機器。

有民眾留言，「這次燈會最雷的就這顆球，看卡比獸躺在那邊還比較好看」、「千萬不要來很無聊，teamtaiwan壞了修復中也沒說，還要讓你白白在外面等半小時人數管控才能進來」、「規劃爛透了人潮完全沒辦法消化，好不容易進場投影設備壞掉又被騙沒看到該有的表演也不講，工作人員都是臨時工讀」。

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對此，體育局指出，活力發光站燈區的光耀之球主題秀投影主機，16日晚間主機和訊號異常，導致大球主題秀部分場次無法演出，用每15分鐘輪播，經工作人員排除障礙，於晚間10點正常播出，16日可正常演出。

體育局說，燈區也準備了備用機器，避免再發生類似情況，對昨晚久候民眾很抱歉，歡迎民眾支持活力發光站燈區。

據了解，光耀之球展演時間為晚上6點報到10點，整點、半點演出一次。

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