不只賣發霉木瓜牛奶？員工曝「執行長惡行」：手割傷仍被逼削水果

▲「日春木瓜牛奶」被爆販售發霉、腐爛水果。（圖／翻攝自臉書／日春木瓜牛奶 台灣總部）

圖文／CTWANT

知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」，近日遭自稱前資深員工的女子指控，多家分店會把已發霉、腐爛的木瓜製成飲品，繼續賣給消費者，公司還會傳影片教員工如何處理。不僅如此，另有一名員工爆料，她因為削水果手流血，執行長卻逼迫她繼續工作，更要求給體檢報告，店家甚至違反百貨公司規定，私接外送平台訂單，執行長還說「沒人發現對吧」，引起熱議。

一名女子日前在臉書社團「爆料公社二社」發文稱，她是資深老員工，店家會一次叫好幾箱水果，雖然剛叫來的時候木瓜是好的，但水果發霉腐爛後，會被要求將發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝，「衛生局不要去查了，發霉發爛的木瓜上班來就先削完了，來查也查不到，我不知道會不會被告，但食安問題太嚴重了」。

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從該女子上傳的聊天紀錄截圖可以看到，公司執行長還會分享「木瓜處理影片」，聲稱是30年傳承經驗，教員工如何處理熟木瓜、發霉木瓜及挖籽，並要求員工在丟掉爛果前先拍照給他看，處理爛果時也要邊削邊聞。對此，有加盟主迅速發出聲明表示，店面的食材都有經過嚴格把關及衛生局認證，已經蒐證並報案提告名譽毀謗告訴。

除此之外，另一名女員工則在Threads指控，她削奇異果時手被嚴重割傷，輕輕一碰都很痛，執行長卻說「還是要削一些阿，削鳳梨。體檢報告趕快給我，樓管在催」。

這位女員工也說到，百貨公司規定不能私接外送平台，即使樓管查到罰錢也不放棄。而從她曝光的聊天紀錄截圖來看，公司執行長曾說出「樓管好像有發現對吧」、「主任有來說什麼嗎」、「有人在注意我們嗎」，還詢問員工「外送這樣操作，沒人發現對吧」，當時她回應「這樣很容易被外送員罵」，執行長便要求「嘴巴對外送員甜一點」。

女員工還透露，過去曾發現木瓜整箱都沒熟，青色、硬的，公司還是要我們削掉，且百貨公司下班時間是晚間9點30分，硬是被拖到12點才能走，還沒有加班費。

針對這些指控，「日春木瓜牛奶」總部目前並未做出回應。

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