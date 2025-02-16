快訊／前鎮河圓球物揭曉！撈出1袋衣褲　2件遭燒灼+疑殘留血跡

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄男子張介宗犯下震驚社會的連續殺人分屍案，專案小組今(16日)持續於前鎮第五船渠進行打撈，針對聲納探測結果的疑問熱區進行搜索。稍早潛水教練下水搜索，查看水下2處圓球狀物，其中一處是石頭、塑膠籃，而另一處則有大進展，撈出一袋塑膠袋，裏頭裝了5件衣服、5件褲子，其中有2件衣服明顯遭到燒灼，且疑似殘留血跡，警方將帶回化驗，確認是否為被害人的衣物。

▲前鎮運河撈出一袋疑為證物的衣物。（圖／記者吳世龍攝）

專案小處於前鎮運河打撈屍塊邁入第11天，趁著今日能見度好，警光潛水救難協會派出3位潛水教練下水，針對先前中山大學田文敏副教授以聲納探測結果進行區域搜索。

警光潛水救難協會隊員張雅萍指出，今日搜索重點會在於聲納探測整理出有疑問的地方，包括10米往西的水下有一顆圓球物體，觀景台前方也有一顆圓球物體，另水下也探出大物件，將會透過潛水教練下水搜索。

▲潛水教練李睿勝撈獲一袋衣物。（圖／記者吳世龍攝）

稍早潛水教練李睿勝下水後，於2處不明圓球物體範圍搜索查看，發現一處是石頭和塑膠籃，而另一處則發現一袋塑膠袋，裏頭捆了許多衣物，不排除是證物，因此將這袋帶上岸檢查。

專案小組打開塑膠袋，發現裏頭裝了5件衣服、5件褲子，其中一件紅色上衣、一件藍色上衣有明顯被燒灼過的痕跡，且衣服疑似殘留血跡，將帶回化驗，以確認是否與碎屍案相關。而若這真是3名被害人的衣物，那將會是案情重要進展，也可推測張介宗犯案後，曾試圖想要燒毀證物滅跡。

▲藍色上衣疑似留有血跡。（圖／記者吳世龍攝）

潛水教練羅鎮顯表示，今日針對教授有疑問的部分先解決，再來會針對金鞏橋下18支橋墩進行第2次搜索，盼今日能完成任務。

碎屍案案發至今，專案小組連日打撈屍塊，截至昨(15日)共搜獲54塊屍塊，其中有35塊DNA與林姓婦人相符、2塊DNA與張姓婦人相符，另有17塊屍塊待明日法醫相驗後，再採檢體送DNA實驗室鑑驗。警方持續打撈，盼蒐集更多生物跡證，來確認碎屍魔張介宗的犯行。

▲警光潛水救難協會潛水教練下水搜索。（圖／記者吳世龍攝）

▲今日針對2處不明圓形物進行搜索。（圖／記者吳世龍攝）