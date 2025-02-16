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碎屍打撈第11天！聲納探測水下有「2顆圓球物體」　列今搜索重點

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄男子張介宗犯下連續殺人分屍案，專案小組於前鎮運河打撈屍塊邁入第11天，趁著今(16日)能見度好，警光潛水救難協會派出3位潛水教練下水，將針對先前中山大學田文敏副教授以聲納探測結果進行區域搜索，尤其水下探測出2個圓球狀物體將列為搜索重點，隨後轉往金鞏橋橋墩進行第2次深入搜索。

▲▼高雄分屍案打撈第11天，今日搜索重點。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄分屍案打撈第11天，今日針對水下2處不明圓球狀物體進行重點搜索。（圖／記者吳世龍攝）

▲警光潛水就難協會隊員張雅萍。（圖／記者吳世龍攝）

▲警光潛水救難協會隊員張雅萍。（圖／記者吳世龍攝）

警光潛水救難協會隊員張雅萍表示，中山大學田文敏副教授先前協助安排4個點位的聲納探測，今日趁著能見度好，又有聲納找出熱區位置，因此上午派出3位潛水教練往熱區搜索，並進行同心圓式搜索，若無發現，便會前往金鞏橋、成功橋進一步的格柵狀式地毯式搜索。3位教練都具有高級證照，較無安全上的顧慮。消防局也支援1部小艇、人員，協助投放浮標，幫助潛水教練定位。

▲潛水教練羅鎮顯說明水下搜索範圍。（圖／記者吳世龍攝）

▲潛水教練羅鎮顯說明水下搜索範圍。（圖／記者吳世龍攝）

張雅萍指出，今日搜索重點會在於聲納探測整理出有疑問的地方，包括10米往西水下有一顆圓球物體，觀景台前方也有一顆圓球物體，另水下也探出大物件，將會透過潛水教練下水搜索。

潛水教練羅鎮顯表示，今日針對教授有疑問的部分先解決，再來會針對金鞏橋下18支橋墩進行第2次搜索，盼今日能完成任務。

▲▼高雄分屍案打撈第11天，今日搜索重點。（圖／記者吳世龍攝）

▲中山大學田文敏副教授(右1)提供掃描式聲納探測器，盼助檢警找回死者遺體。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄分屍案打撈第11天，今日搜索重點。（圖／記者吳世龍攝）

▲聲納探測出水下有2個圓球不明物體，將是今日搜索重點。（圖／記者吳世龍攝）

碎屍案案發至今，專案小組連日打撈屍塊，截至昨(15日)共搜獲54塊屍塊，將送至鑑識中心會再行分析，並逐一釐清比對屬於哪一位被害人的遺體殘骸，警方持續打撈，盼蒐集更多生物跡證，來確認碎屍魔張介宗的犯行。

▲高雄分屍案，警光潛水就難協會潛水教練下水搜索。（圖／記者吳世龍攝）

▲今日能見度高，潛水教練下水搜索。（圖／記者吳世龍攝）

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