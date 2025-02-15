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台灣燈會「17萬人同時參觀」！高鐵增開17班次協助疏運

▲2025年台灣燈會於桃園盛大開幕，高鐵加開班次並啟動人潮分流，協助疏運。（圖／台灣高鐵）

▲2025年台灣燈會於桃園盛大開幕，高鐵加開班次並啟動人潮分流，協助疏運。（圖／台灣高鐵，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2025台灣燈會12日正式開幕，今（15）日迎來首個周六假日，A18與A19兩燈區，最高同時有近17萬人（不重複）在場參觀，現場人潮相當可觀。為此，台灣高鐵公司採取5措施，並依交通部指示，啟動運具聯防機制，於高鐵桃園站成立前進指揮所，紓緩台灣燈會及機場捷運之大量人潮，另外也特別增開17班次，包含南下10班及臨時，北上7班。

高鐵桃園站今採取5措施舒緩人潮，包括15時30分起彈性開放人工閘門，加快進出站速度；進行初步人流管制，引導捷運旅客透過站外進出燈區及A18捷運間；18時開始，進行車站進出站人潮分流管制，於付費區及站外設置導引設施，分流北上、南下及桃捷旅客依既有動線進站。

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▲2025年台灣燈會於桃園盛大開幕，高鐵加開班次並啟動人潮分流，協助疏運。（圖／台灣高鐵）

另外，高鐵桃園站19時10分開始加速開放自由座未購票旅客進站，於穿堂層設置北上自由座排隊動線，管制旅客依序進入月台排隊旅客約可於20分鐘內上車，並有秩序地按照工作人員指引前往月台搭車；到了20時50分，穿堂層人潮逐漸紓解，平均15分鐘就有一班車協助快速疏運旅客。

台灣高鐵公司強調，儘管賞燈旅客眾多，現場秩序良好，整體疏運順暢，敬請旅客安心賞燈，配合站務人員引導，耐心等候、依序乘車。

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