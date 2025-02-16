　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

味精。（示意圖／Freepik）

▲不少人都將味精與不健康畫上等號。（示意圖／Freepik）

圖文／CTWANT

相信大家常說味精吃多會口渴，但事實真是如次？營養師高敏敏表示，味精其實不會傷身，因為它從天然食材提取出來的，是單純的調味料，人們吃了之所以會口渴，是因為味精中含有13%的鈉鹽，攝取過量會口渴，所以重點不在味精而是鈉。

高敏敏曾在臉書專頁「高敏敏 營養師」發布影片指出，外國人常說吃完中餐頭暈就會怪味精，但其實味精不是壞東西，它從天然食材提取的，是相對單純的調味料，主要的化學成分是「麩胺酸鈉」簡稱MSG，是一種鮮味來源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高敏敏表示，日本科學家曾從昆布湯分離出麩胺酸，而麩胺酸的鹽類以麩胺酸鈉溶解度最高，所以味精因此誕生，天然食物中也有很多麩胺酸，尤其是海帶、柴魚、昆布、番茄等常用來提鮮的食材。

至於吃味精為什麼會口渴？高敏敏解釋，大部分這樣子的料理，納含量攝取可能會過量，因為味精裡面有13％是納鹽，但不像鹽巴那麼鹹，很容易不小心就吃過量，造成血液中的納離子升高，才會口渴想喝水。

高敏敏表示，吃味精會口渴這是沒被證實的，也沒有直接關連，研究顯示，大多人都能正常代謝麩胺酸，心血管疾病患者和腎友要多注意，雞粉、鰹魚粉、香菇粉仔細看成分會發現，這些也是味精調製而成。

食藥署也曾指出，味精還是有個壞處，含有鈉，對於高血壓、心臟病、肝腎臟等疾病的限鈉患者來說，味精的含鈉量（13%）雖然只有食鹽（39%）的三分之一，不過食用上還是要注意不能過量。食藥署提醒限鈉患者，雖然味精烹調的使用量應該比食鹽少，但是仍應遵從醫師指示，減少食鹽與味精的攝食量，避免攝食過量的鈉。

延伸閱讀
廣西單身女與男友登記結婚　櫃檯前發現自已「結婚6次、離過婚」傻眼了
不只賣發霉木瓜牛奶！員工手割傷仍被逼削水果　執行長其他惡行曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美女作家再爆料！馬斯克主動私訊勾引　24歲淪地下情人住130
網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁斥
花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸
冷氣團晚間殺到！全台降溫　未來還有更強冷空氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

蛇年「天官」貴人眷顧！4生肖事業運超強...升職又加薪

花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

北漂妹遇神仙主管！三不五時「做便當」給她　網羨炸：好幸福

台中金門部分航班因濃霧取消　立榮加開北金加班機

逛「冷門1燈會」大票超驚艷！　點頭推爆：根本仙境

網友再爆日春爛木瓜來源「免費拿農民原本要丟的」：直營店先用

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

蛇年「天官」貴人眷顧！4生肖事業運超強...升職又加薪

花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

北漂妹遇神仙主管！三不五時「做便當」給她　網羨炸：好幸福

台中金門部分航班因濃霧取消　立榮加開北金加班機

逛「冷門1燈會」大票超驚艷！　點頭推爆：根本仙境

網友再爆日春爛木瓜來源「免費拿農民原本要丟的」：直營店先用

蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」　私下傻眼評：那叫表演嗎

陳彥廷6局10K完全比賽率羅東高工晉級　畢業目標進台電

台南「學甲大灣農村」升級！土地重劃推進　地主同意率破3成

前兄弟吳聲武之子吳彥緯生涯首轟　鶯歌工商分組第一晉級

台積電前董事長劉德音退而不休！最新動態曝光

陳重廷關鍵安打統一獅紅白戰握手言和　林泓弦吸收沖繩經驗火燙

美女作家再爆料！馬斯克主動私訊勾引　24歲淪地下情人住130萬金屋

桃園燈會搶車位爆口角　警察來了出招：猜拳定輸贏

《哪吒》導演擊敗張藝謀、徐克！只靠兩部電影成票房最高大陸導演

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

生活熱門新聞

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

網美IG曝「幫救護車開道」　被擋氣炸全看傻

台中氣爆被爆在帛琉度假　中辦執行長回應了

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

不只賣發霉木瓜牛奶？員工曝手割傷仍被逼削水果

婚宴撞場河北彩伽見面會　新娘被迫「3人合影」

連3天恐跌破10℃　下波「更濕冷」

更多熱門

相關新聞

北漂妹遇神仙主管！三不五時「做便當」給她...網羨炸

北漂妹遇神仙主管！三不五時「做便當」給她...網羨炸

社會新鮮人剛入職場時，心情難免既緊張又期待，與主管的互動更是令人擔心，深怕得罪上司。不過，一名女網友分享，表示她從大學實習就在現在的公司，後來實習生轉正，在因緣際會下主管得知她是北漂，沒想到主管知道後就三不五時會準備便當給她吃，貼文一出立刻引起網友熱議。

光耀之球故障！民眾看了個寂寞...體育局回應了

光耀之球故障！民眾看了個寂寞...體育局回應了

邊荷律來台1年第一次吃「這食物」喊：大家很壞

邊荷律來台1年第一次吃「這食物」喊：大家很壞

氣爆後首周末...商圈人流大減！在地人驚：第1次遇到

氣爆後首周末...商圈人流大減！在地人驚：第1次遇到

木瓜發霉「切掉就好？」譚敦慈：已有毒別吃

木瓜發霉「切掉就好？」譚敦慈：已有毒別吃

關鍵字：

高敏敏味精周刊王

讀者迴響

熱門新聞

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

30歲女橫紋肌溶解症　醫看「整天行程」懂了

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

陳傑憲未入榜仍是焦點　排名台灣雙投在列

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

Rain高雄默哀10秒大S　不捨具俊曄喪妻

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面