味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

▲不少人都將味精與不健康畫上等號。（示意圖／Freepik）

圖文／CTWANT

相信大家常說味精吃多會口渴，但事實真是如次？營養師高敏敏表示，味精其實不會傷身，因為它從天然食材提取出來的，是單純的調味料，人們吃了之所以會口渴，是因為味精中含有13%的鈉鹽，攝取過量會口渴，所以重點不在味精而是鈉。

高敏敏曾在臉書專頁「高敏敏 營養師」發布影片指出，外國人常說吃完中餐頭暈就會怪味精，但其實味精不是壞東西，它從天然食材提取的，是相對單純的調味料，主要的化學成分是「麩胺酸鈉」簡稱MSG，是一種鮮味來源。

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高敏敏表示，日本科學家曾從昆布湯分離出麩胺酸，而麩胺酸的鹽類以麩胺酸鈉溶解度最高，所以味精因此誕生，天然食物中也有很多麩胺酸，尤其是海帶、柴魚、昆布、番茄等常用來提鮮的食材。

至於吃味精為什麼會口渴？高敏敏解釋，大部分這樣子的料理，納含量攝取可能會過量，因為味精裡面有13％是納鹽，但不像鹽巴那麼鹹，很容易不小心就吃過量，造成血液中的納離子升高，才會口渴想喝水。

高敏敏表示，吃味精會口渴這是沒被證實的，也沒有直接關連，研究顯示，大多人都能正常代謝麩胺酸，心血管疾病患者和腎友要多注意，雞粉、鰹魚粉、香菇粉仔細看成分會發現，這些也是味精調製而成。

食藥署也曾指出，味精還是有個壞處，含有鈉，對於高血壓、心臟病、肝腎臟等疾病的限鈉患者來說，味精的含鈉量（13%）雖然只有食鹽（39%）的三分之一，不過食用上還是要注意不能過量。食藥署提醒限鈉患者，雖然味精烹調的使用量應該比食鹽少，但是仍應遵從醫師指示，減少食鹽與味精的攝食量，避免攝食過量的鈉。

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