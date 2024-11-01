訂做金飾順手偷走60萬鑽石　男開瑪莎拉蒂取貨被逮...還抄出煙彈

▲姚男高調開著紅色瑪莎拉蒂來金飾店取貨，卻遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區三民路一段一間金飾店，日前突然有一名男子拿著金飾到店裡，請店家再製，男子卻趁店家不注意，順手偷取2顆總價60萬元的鑽石，由於動作太過迅速，店家經過半個月後才發現，立即報警處理，警方調閱監視器，確定為男子犯案，前天（30日）男子高調地開著名車，返回店家拿取所委託的金飾，遭埋伏的警方壓制逮捕。

據了解，有毒品、竊盜前科的36歲姚男，10月1日晚間7時許，拿著一批金飾，到板橋三民路一段金飾店，向店家稱要鎔化，並選定造型重鑄，店家表示，鎔鑄需要花費1萬元的費用，並需要耗時1個月，雙方談妥後，姚男便自行騎車離去。但其實姚男趁店家忙進忙出時，早已順手偷取展示櫃內的2顆鑽石。

▲姚男來金飾店取貨，遭埋伏的警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

事隔約半個月，店家清點商品時，發現展示櫃中1.5克拉、1.05克拉，先後價值38萬、22萬元的鑽石不翼而飛，調閱監視器後，向轄區警方報案；警方調院監視器，確定為姚男所竊取，立即向新北地檢署、新北地院聲請搜索票與拘票。但店家向警方表示，姚男有委託重鑄金飾，約定到店內付款領貨。

警方不動聲色，於前天埋伏在金飾店外，看到姚男高調地開著租來的紅色瑪莎拉蒂，到店內表示要領貨，警方表示身分後，將姚男壓制逮捕，並循線到姚男在北市大安區住處，搜出2顆鑽石、依託咪酯菸彈6顆、安非他命及吸食器。姚男坦承犯案，表示原想將2顆鑽石售出，但品項不佳遭其他店家拒絕；詢後警方依毒品、竊盜罪將姚男移送新北地檢署偵辦。

▲警方依竊盜、毒品等罪將姚男移送新北地檢署。（圖／記者陸運陞翻攝）