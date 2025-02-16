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「全台最大空服搖籃」爆霸凌　假扮機師招生

私立航服名校離職專案助理教授徐誌男控訴，自己在服務期間扛了大量招生活動，還自費請彩妝師替學生打造妝髮拍攝形象廣告，最後卻慘挨「丁等不續聘」，內心五味雜陳。（圖／黃耀徵攝）

▲私立航服名校離職專案助理教授徐誌男控訴，自己在服務期間扛了大量招生活動，還自費請彩妝師替學生打造妝髮拍攝形象廣告，最後卻慘挨「丁等不續聘」，內心五味雜陳。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

北台灣最大空服搖籃萬能科技大學驚爆涉霸凌與不當招生，離職教師站出來指控，他在校服務五年半間遭受「霸凌」待遇，不僅外出招生時必須自理油料費、同行學生也沒有平安保險，當下取得的高中生個資被校方一一鍵入招生系統，個人隱私蕩然無存不說，同時他還得假扮「機師」搏取來訪的高中生好感，亂象橫生。

私立萬能科技大學自專科改制至今已逾20年，光是每年上千位畢業生中，航空運輸服務系就有300位左右學生，可謂全台地勤、空服的搖籃，學校也以此為號召，吸引全台抱有空服夢的高中生圓夢。

然而，前專案助理教授徐誌男卻站出來，向CTWant控訴自己慘痛經驗。他回顧，憑著空服員經驗，又有國際禮儀證照與不錯的外語能力，2018年被系上時任高姓系主任延攬「專案」約聘僱教職，在校教授外語、航空服務、美姿美儀等專業課程，還被交辦「飛行模擬教室」等保管、養護任務，2020年起更進一步承擔了「招生處執行秘書」工作，扛下美編招生宣傳、來校接待、跑校宣導等大小事。

徐誌男直言，像是社團等課程時間，因為被交辦到高中招生優先，只能「放生」社團學生在電腦教室由幹部學生指導，中間學生出任何差錯，「老師不在怎麼辦」？此外，高中生來校訪時，他還得在飛行模擬教室「假扮」機師，藉此博取參訪學生的好感，「但我們根本沒訓練機師啊」他坦言系上要這樣做「簡直是詐術」。

徐誌男曾赴不少高中職招生，最遠還自桃園到台東辦演講，多數活動沒交通與食宿補助，自駕還得負責學生安全，常常累到在蘇花公路打瞌睡，險象環生。（圖／讀者提供）

▲徐誌男曾赴不少高中職招生，最遠還自桃園到台東辦演講，多數活動沒交通與食宿補助，自駕還得負責學生安全，常常累到在蘇花公路打瞌睡，險象環生。（圖／讀者提供）

徐誌男直言，他的月薪約新台幣6萬左右，除了正常授課外，每月大約還得跑大約6場校外招生，且責任區域常被安排往花蓮、台東關山鎮，單程常就超過300公里，中途稍事休息也要6、7個小時，不只沒有交通與食宿費，同行的學生也沒有加保校外平安保險，他的3成薪資都砸在此，加上為了省住宿費，熬夜開蘇花公路更是家常便飯，「快睡著都不敢說」他坦言簡直玩命。徐誌男直指，蒐集到的高中生資料，從姓名、住址、身分證字號，都需要由老師逐步鍵入「早鳥系統」，如此替學校衝「帳面」報名人數，「根本消費個資」他批評。

徐誌男也說，學校問題不只在招生，報帳手法還遊走法律邊緣，自己擔任導師4年間，大專院校「導生宴」費用，學校都要求帶到校內實習餐廳聚餐，支持學生本來無可厚非，卻要老師去校外的飲食店拿「空白收據」報帳，自己心中「怕怕的」，卻也無奈只能照做。

飛行模擬技術是不少學校招生亮點，然而台灣至今沒有「機師」對應科系，專家呼籲高中職生別混淆了。（圖／讀者提供）

▲飛行模擬技術是不少學校招生亮點，然而台灣至今沒有「機師」對應科系，專家呼籲高中職生別混淆了。（圖／讀者提供）

徐誌男還指，當自己服務5年左右，真的已經受不了壓力，蕁麻疹復發，適度婉拒海量業務時，竟遭到學校主管處處針對，指控他「教學不力」，系所教評會、學院教評會卻都不通知自己出席，直到鬧大了到「校教評會」通知自己列席，卻選了個自己有課的時間召開，自己千拜託、萬拜託，都沒人敢替自己代課，只好彈性安排「自主學習」，直衝教評會喊冤，卻被校方派員反到教室蒐證「查堂」，成為「丁等不續聘」的鐵證，2024年寒假黯然打包離校，「根本入人於罪」他泣訴。

已畢業的學生安格斯（化名）則回顧，過去在校期間，由於家境不好、想搶宿舍積分，常常為了配合學校招生活動，忍痛請打工假跑遍全台各地，折騰幾天只換來4小時服務時數，實在無奈。安格斯說，自己不懂學校高層角力，只知道徐誌男常常砸錢找專業彩妝、造型師替全班同學整裝，甚至拍攝形象廣告，系上學生很喜歡徐老師，後來課務卻愈來愈少，Dcard學校論壇也議論紛紛，希望學校善待好的老師，讓學弟妹有穩定的師資，安心學習。

萬能科大發言人黃文聰表示，教師服務狀況與學生在校表現，校方不便說明，至於招生、核銷、學生輔導、課程教學等校園大小事皆依法辦理，也尊重投訴人依法主張權利。

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