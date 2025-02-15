高雄分屍案再尋獲8塊人體組織　「仍未驗出大嫂DNA」

▲高雄連環殺人分屍案，警方持續在高雄港、5號船渠一帶打撈，希望能找到更多證據。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

高雄市本月爆出連環殺人分屍案，事後警方持續在高雄港、5號船渠一帶打撈，希望能找到更多證據。今（15）日在民間公司協助下，出動了水下攝影以及機械手臂協助打撈，又發現8塊遺骸，加上此前尋獲的46塊，累計已經找到54塊遺骸。

高雄市刑大警察大隊指出，今日分別在5號船渠、27號碼頭渠底發現8塊殘骸，包括1塊皮膚組織2*10公分、1塊7*7公分皮膚組織、1塊10*10公分皮膚組織、1塊6*5公分皮膚組織、1塊8*8公分人體組織、1塊10*10公分皮膚組織、1塊14*3公分人體組織、1塊7*2公分人體組織。

此外，昨日後續也在27號碼頭發現3塊2*2、3*3、6*6公分的皮膚組織，因此至今共找到54塊殘骸。

不過，以上殘骸至今只驗出第2、3名遇害的張婦和趙林婦的DNA，其中2塊胸部及頭皮是左營張婦遺骸，其餘多數皆屬於楠梓趙林婦，至於最早遇害的被害者、張介宗的黃姓大嫂，目前除了張嫌屋內牆上的1滴血外，仍未找到相關遺骸。

刑大對此表示，相關殘骸皆尚在鑑識中，16日將繼續打撈作業，以便搜集更多生物跡證，來確認張介宗的犯行。

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