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氣爆當天　新光三越櫃姐「驚恐逃回家」！頓失生計嘆：生活該怎辦

氣爆害4死37傷！新光三越櫃姐「驚恐逃回家」頓失生計嘆：生活該怎麼辦

▲新光三越重大氣爆意外，導致4人死亡37人輕重傷，事發後台中市政府已下令新光三越「無限期停業」。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台中市新光三越百貨昨（13日）上午驚傳重大氣爆意外，導致4人死亡、37人輕重傷，事發後台中市政府已下令新光三越「無限期停業」，就有櫃姐擔憂，百貨公司停業後，自己也被迫停工，頓時失去生計讓她相當焦慮。

新光三越百貨台中中港店昨（13日）上午11時許發生嚴重氣爆，位於百貨12樓的美食街近日實施改裝工程，怎料疑似不慎「切到瓦斯管線」導致氣體外洩發生爆炸，不僅一樓大門玻璃窗全部碎裂，就連館內電梯也被震垮，天花板大面積崩落、磁磚掉滿地，現場猶如強震肆虐過後的人間煉獄。

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災害發生後，台中市長盧秀燕也下令，台中新光三越無限期停業，直到檢察官調查結果出爐，且確保檢查安全無虞後，才能重新營業。

一名網友在PTT以「新光上班的人員該怎麼辦」為題發文，表示他的朋友是新光三越的櫃姐，發生氣爆當天對方直接嚇到「逃回家」，不久後便收到無限期停業通知，工作瞬間停擺的她，也忍不住苦嘆，「接下來的生活該怎麼辦。」

對此，勞動部也發出公告，指若為新光三越自行僱用之員工，若確定要求停工，依《職業安全衛生法》第36條規定，勞工因而停工之期間，工資照給，不得要求勞工請假；如新光三越要求勞工進行善後，也應依約給付工資，如有加班情事，並應依法給付加班費，並須注意給予勞工適當的休息。

勞動部說明，若為工作地點在新光三越，但雇主非新光三越之員工（如專櫃人員、美食街、清潔、保全…等員工），因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守《勞動基準法》有關調動工作的原則，且調動後的工作要是該勞工所能勝任、不能對勞動條件有不利變更、雇主不能擅自扣薪、地點過遠應提供必要協助等，也不得要求勞工自己請假。

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